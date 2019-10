Dans Rivière-du-Nord, le défi olympique de vaincre le Bloc québécois

Le choix d’une candidature vedette avait bien fonctionné dans Chicoutimi-Le Fjord, où l’ex-entraîneur de hockey Richard Martel avait obtenu 53 % des voix en juin 2018.

Mais dans Rivière-du-Nord, que le Bloc québécois a repris au Nouveau Parti démocratique en 2015, la pente est plus abrupte. La circonscription ainsi que les trois anciens comtés qui l’ont constitué ont voté conservateur pour la dernière fois en 1988, à l’époque de Brian Mulroney.

Et voilà que le député sortant, le bloquiste Rhéal Fortin, profite du regain d’intérêt actuel pour son parti dans les intentions de vote au Québec.

J’ai fini par l’avoir, la médaille, après , raconte Sylvie Fréchette à une dame rencontrée dans un CHSLD de Saint-Jérôme. L’ex-olympienne peut parfois passer de 5 à 10 minutes à discuter avec les gens qu'elle croise.

C’est long mon affaire, mais j’aime ça! L’être humain qui est là, il m’a appris, on a échangé, on a eu du plaisir , explique-t-elle. La politique, pour moi, c’est un bonus, de dire, bien maintenant, qu’est-ce que je peux faire pour ces gens-là que je rencontre?

Des électeurs ont toutefois un malaise avec certains enjeux soulevés durant la campagne, notamment celui de l’avortement. Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a récemment confirmé qu’il était personnellement pro-vie, lui qui s’engage cependant à ne pas rouvrir le débat sur les interruptions de grossesse.

Oui, je me le fais dire beaucoup, mais moi je ne change pas qui je suis , répond Mme Fréchette.

Dans une circonscription considérée comme souverainiste qui a déjà eu comme député provincial Pierre Karl Péladeau, le bloquiste Rhéal Fortin semble avoir une longueur d’avance.

Je sens de l’enthousiasme chez les électeurs, qui voient d’un bon œil un Bloc québécois ragaillardi, qui fait élire 20 à 30 députés à Ottawa , dit M. Fortin.

On s’en contente, du statut d’opposition, on s’y complaît. Parce que nous, on a pour tâche, pour mandat, de bien représenter les électeurs du Québec.

Rhéal Fortin, candidat du Bloc québécois dans Rivière-du-Nord