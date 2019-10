Emily Carr : pas de retour en classe avant le 15 octobre

L’Université d’art et de design Emily Carr, à Vancouver, restera fermée encore une semaine, jusqu’au mardi 15 octobre, en raison d’un incendie d’origine criminelle déclenché samedi matin.

L'établissement postsecondaire devait initialement rouvrir ses portes mercredi, mais dans un communiqué l’école d’art et de design souligne que plusieurs classes et ateliers endommagés par le feu et l'eau des gicleurs ne sont pas encore suffisamment sécuritaires pour accueillir les étudiants.

Heureusement, très peu d’effets personnels et d’oeuvres d’art ont été touchés , précise l’Université.

Personne n’a été blessé lors de l'incendie qui a eu lieu après une introduction par effraction dans l’établissement et qui fait l'objet d'une enquête de la police de Vancouver.

Nous vous assurons que rien n’est plus important pour nous que la sécurité de notre communauté, affirme l’Université. Nous réexaminons notre protocole de sécurité pour voir ce que nous pouvons apprendre de cet incident.

Les classes annulées cette semaine seront reprises à la fin de la session, entre le 4 et le 17 décembre.