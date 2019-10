Pénurie de main-d'oeuvre et environnement au cœur du débat dans Abitibi-Témiscamingue

Une soirée organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda en collaboration avec ICI Abitibi-Témiscamingue.

Développement régional, immigration et pénurie de main-d'oeuvre ainsi qu'environnement étaient les trois thèmes déterminés pour le débat.

Abattage de proximité en Abitibi-Témiscamingue

Les agriculteurs n'ont plus accès à un abattoir dans la région depuis près de 15 ans. Ils doivent donc transporter leurs animaux dans le sud du Québec pour pouvoir les abattre.

La libérale Claude Thibault a donné l'exemple d'un projet pilote avec le nord de l’Ontario pour abattre les bêtes à consommer localement. « C’est une brèche que je veux exploiter qui a présentement été utilisée lors de la Foire Gourmande qui permettait durant la période de la foire à avoir des bêtes qui puissent traverser la frontière et ainsi de suite », a-t-elle décrit.

Mario Provencher lui a répondu être surpris de l'entendre parler de cette idée. « Ce qu’elle explique c’est exactement ce qu’ils m’ont expliqué qui avait été déposé sous le gouvernement Harper », a précisé le conservateur.

Claude Thibault a voulu ajouter un commentaire, mais s'est butée à un vous n'avez pas le droit de réplique de la part du candidat.

Jacques Girard, du Parti populaire, a fait dévier la conversation vers la taxe carbone, et a mentionné vouloir aider à l'exportation. Aline Bégin, du Parti vert du Canada, s'est concentrée sur la chasse. « C’est plus la question de toute la chasse et tout le fonctionnement pour être capable de débiter un animal. [...] Le problème se passe entre les deux provinces, c’est-à-dire la frontière, la frontière bloque les éléments et les éléments de permis ça a rapport avec la loi, la loi du Québec versus la loi de l’Ontario. Alors nous au fédéral on peut simplifier cette barrière », a-t-elle mentionné.

Le candidat du NPD, Alain Guimond affirme qu'un ajustement réglementaire pourrait permettre le transport des bêtes. Finalement, Sébastien Lemire pense aussi créer des liens avec l’Ontario.

Transport en commun

Les candidats étaient en général en accord pour mettre en place des mesures afin d'améliorer le transport en commun.

Du financement pour l'achat de voitures électriques a été mentionné par la libérale Claude Thibault, alors que des idées pour mener à la gratuité du transport en commun ont été avancées par le bloquiste Sébastien Lemire. L'importance de miser sur un transport adapté aux besoins des aînées et des étudiants a été soulignée par le conservateur Mario Provencher.

Jacques Girard, candidat du Parti populaire du Canada, Claude Thibault, candidate du Parti libéral, et Sébastien Lemire, candidat du Bloc québécois Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Seul le candidat du Parti populaire du Canada, Jacques Girard, n'était pas préparé à répondre à ce sujet. Il a tout de même mentionné aimer l'idée amenée par la candidate du Parti vert du Canada, Aline Bégin, d'un transport en commun pour des activités entre municipalités.

Projet de Gazoduq/GNL

Appelés à prendre positon sur le projet de pipeline de gaz naturel par l'entreprise Gazoduq, Mario Provencher a préféré ne pas statuer sur la question. Il s'est toutefois dit à l'écoute des préoccupations des citoyens.

Alain Guimond s'opposera à tout projet qui augmentera l'exploitation des énergies fossiles. Pendant son débat à deux avec le bloquiste, les candidats étaient en accord sur les impacts. Sébastien Lemire pense que l'Abitibi-Témiscamingue aura tous les risques, pas d’avantages .

Pour Jacques Girard, c’est une transition non parfaite, mais adéquate.

Mario Provencher, candidat au Parti conservateur, Alain Guimond, candidat du NPD, et Aline Bégin, candidate du Parti vert Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Non, ça ne passe pas, il n'en est pas question , a répondu Aline Bégin.

Pour sa part, Claude Thibault a pris son temps de parole pour décrire le processus d'évaluation environnemental imposé par le gouvernement fédéral auquel l'entreprise doit se soumettre. Ce n'est pas demain la veille qu'il va y avoir une conclusion sur cette évaluation-là , a-t-elle indiqué.

Communautés autochtones

Lors du thème sur la pénurie de main-d'oeuvre, les candidats devaient mentionner leurs idées pour améliorer les conditions sociales et économiques dans les communautés autochtones de la région.

Alors qu'Aline Bégin, Mario Provencher et Sébastien Lemire ont parlé de leur plan, Alain Guimond a indiqué vouloir favoriser la réconciliation avant l'embauche.

De son côté, Claude Thibault a parlé des investissements en éducation dans les communautés autochtones et des employés de son restaurant.

« J’ai également des gens des communautés autochtones qui travaillent dans mon restaurant et je peux vous dire que ce sont des gens qui sont assidus, des gens qui travaillent fort, et je ne vois aucune différence entre ces gens qui sont présentement au Cégep et qui veulent réussir et qui ont à coeur de travailler dans leur communauté plus tard et les autres personnes que j’ai dans mon restaurant », a-t-elle mentionné.

Jacques Girard n'a pas voulu prendre la parole face à cet enjeu.

À la fin du débat, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda a demandé au candidat dont le chef sera élu d'exiger à Air Canada d'offrir une desserte aérienne adaptée aux besoins de la région. Il a indiqué que la desserte actuelle affecte le développement économique des entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce n'est pas un trip de président, c'est une réalité , a mentionné Jean-Claude Loranger.

