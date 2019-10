Le Challenger Banque Nationale bientôt de retour

L'organisation a annoncé mardi qu'elle était sur le point de signer une nouvelle entente de partenariat avec Tennis Canada pour une durée de trois ans.

Parmi les joueuses à surveiller pour cette 14e édition, la Belge Kirsten Flipkens, classée 101e au monde.

Quelques Canadiennes prendront aussi part à la compétition : Leylah Annie Fernandez de Laval, Françoise Abanda de Montréal, Carol Zhao de Richmond Hill et Mélodie Collard de Gatineau.

Par ailleurs, la direction du tournoi est toujours en discussion avec Saguenay pour le renouvellement de sa participation financière, qui se chiffre à plus de 50 000 $ par année.

On ne s’en cache pas, on a besoin de la Ville. On pense qu’on accorde à la Ville une bonne visibilité avec notre tournoi et que ça justifie une contribution semblable à celles qu’ils nous ont jusqu’à maintenant accordées , fait valoir le responsable du tournoi, Jean Deslisle.

La Ville ne sait pas encore si elle reverra sa contribution à la baisse.