Sur le toit d'une épicerie tout l'été, les abeilles rentrent au bercail

Deux ruches, chacune chargée d'environ 75 kilos de miel, ont été déplacées chez Pommes et Cactus, une entreprise apicole où on procédera à l’extraction du nectar et à l'hivernation des insectes.

C’était la première fois, cette année, que Pommes et Cactus installait ses ruches sur le toit d'un édifice en plein cœur de la ville.

C’est sûr et certain qu’il va y avoir une différence. Le miel, c’est ça qui est magique. Tu changes tes abeilles d’environnement et le miel change du tout au tout. Mathieu Chiasson, apiculteur

Copropriétaire du l’épicerie Bizz, Émilie Boivin relève le caractère fascinant de l’expérience.

On a vu, entre autres, qu’ils ont couvert la ruche. On pensait qu’il n’y avait plus de place dans la ruche, mais non, c’était leur façon de la climatiser , a-t-elle signifié.