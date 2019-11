L'Association multiculturelle région Chaleur a 10 ans

L'organisme sans but lucratif offre différents services en matière d'immigration.

Notre rôle et notre mandat, d'une manière générale, c'est d'aider à l'établissement et à l'intégration des nouveaux arrivants , indique l'agente d'établissement Nivosoa Ravololomboahangy.

Entre autres services, l'Association offre l'aide à l'emploi, des sessions d'information axées sur les différences canadiennes, ainsi que des activités multiculturelles et sociales.

Nivosoa Ravololomboahangy est agente d'établissement pour l'Association multiculturelle région Chaleur. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Durant l'année financière 2018-2019, l'AMRC a accueilli 42 nouvelles familles pour un total de 85 personnes. Ces données pourraient être surpassées cette année. Au cours des six premiers mois seulement (d'avril à septembre), 29 nouvelles familles, soit 62 personnes, se sont installées dans la région Chaleur.

On a un problème démographique dans la région qui cause un problème de manque de main-d'oeuvre aussi. Donc les nouveaux arrivants qui viennent s'installer, ils aident à combler le manque de main-d'oeuvre , souligne l'agente d'établissement.

La présence des nouveaux arrivants donne aussi un coup de pouce à l'économie régionale.

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus maintenant de nouveaux arrivants qui ouvrent des compagnies, des business , fait remarquer Nivosoa Ravololomboahangy.

Magali Courtin, Olivier Paillot et Florine Perrillat-Monet ont profité des services de l'Association multiculturelle région Chaleur. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Magali Courtin et sa petite famille, originaires de la France, ont choisi Petit-Rocher comme nouvelle terre d'accueil l'année dernière.

Mme Courtin raconte que l'Association multiculturelle a été d'une aide inestimable.

C'est les seules personnes avec qui on a eu un contact avant d'arriver. Et puis d'avoir quelqu'un qui nous accueille, qui nous explique : "Bien voilà, les prochaines étapes, pour avoir vu d'autres familles, bien voilà, vous allez avoir telle et telle difficulté, il va falloir faire ceci, cela". Puis le plan est déroulé et on se sent vraiment accompagné.

Florine Perrillat-Monet est née en France mais a vécu une quinzaine d'années en Suisse. Depuis quatre mois, elle habite Bathurst en compagnie de son mari et de leurs deux enfants. Elle dit que l'Association multiculturelle a permis une intégration toute en douceur.

Ils nous ont trouvé une maison, ils nous ont aidés pour les papiers. Et avec les activités qu'elle organise, pour les enfants notamment, les enfants ont pu vite se trouver des amis. Et nous aussi, on s'est fait des amis parmi les immigrants et aussi des Acadiens.

Olivier Paillot, sa conjointe et leurs trois enfants ont parcouru une partie des Maritimes, il y a deux ans, à bord d'un véhicule récréatif motorisé pendant leurs vacances. C'est à ce moment qu'il a fait la connaissance de quelqu'un de l'Association multiculturelle.

Celui qui a grandi dans le sud de la France, près de Toulouse, dit que c'est cette rencontre inattendue qui a motivé sa famille à vouloir s'établir dans la région en août 2018.

À distance, alors qu'on était encore en France, ils nous ont aidés à inscrire les enfants à l'école, à trouver une maison à louer pour notre arrivée, à se sentir bien tout de suite, en fait .

Plus d'immigrants francophones

Le Nouveau-Brunswick souhaite augmenter de 2 % par année la proportion d'immigrants francophones. Son objectif est d'atteindre 33 % d'immigration francophone d'ici 2024.

Le Nouveau-Brunswick souhaite atteindre 33% d'immigration francophone d'ici 2024. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Une cible très réaliste, selon Nivosoa Ravololomboahangy, de l'Association multiculturelle région Chaleur, qui compte aussi sur la précieuse contribution de la communauté.

Je me dis tout simplement qu'il suffit que tout le monde mette la main à la pâte pour pouvoir bien accueillir ces gens-là. Pour qu'ils restent, aussi, parce que la rétention c'est très, très important.

L'Association a eu un taux de rétention, parmi ses nouveaux arrivants, de 83 % au cours des six derniers mois.