La Maison-Blanche refuse toute collaboration à l'enquête « contraire à la Constitution »

S'il restait les moindres doutes quant à une éventuelle coopération de l'administration Trump à l'enquête sur une éventuelle mise en accusation en vue d'une destitution menée par les démocrates, la lettre signée par le conseiller juridique de la Maison-Blanche, Pat Cipolonne, les dissipe sans équivoque.

Afin de remplir ses devoirs envers le peuple américain, la Constitution, le pouvoir exécutif et tous les occupants futurs du bureau de la présidence, le président Trump et son administration ne peuvent participer à votre enquête partisane et inconstitutionnelle dans ces circonstances , écrit-il, dénonçant une enquête violant la Constitution, la règle de droit et tous les précédents .

La Maison-Blanche plaide que les démocrates semblent considérer la procédure de destitution non seulement comme un moyen d'annuler les résultats démocratiques de la dernière élection, mais aussi comme une stratégie pour influencer les prochaines élections.

Vos efforts hautement partisans et anticonstitutionnels menacent de causer des dommages graves et durables à nos institutions démocratiques, à notre système d'élections libres et au peuple américain. Extrait de la lettre de la Maison-Blanche

Plus tôt dans la journée, la Maison-Blanche avait empêché l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland, de comparaître devant les comités de la Chambre des représentants chargés de l'enquête pour la destitution du président Donald Trump.