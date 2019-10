Les quatre saisons des pluies... d'étoiles filantes

Saviez-vous qu’il est possible d’observer des étoiles filantes en octobre? Les Perséides du mois d’août sont certainement le phénomène du genre le plus connu. Pourtant, presque tous les mois, des pluies d’étoiles filantes illuminent le ciel. Certaines sont plus modestes que d’autres, mais d’ici à la fin de l’année, il y en aura quelques-unes dignes de mention.

À tout moment de l’année, des petits cailloux ou des grains de sable entrent dans l'atmosphère à haute vitesse presque chaque nuit. En entrant dans notre atmosphère, ils s'échauffent et se consument, créant une traînée lumineuse. C’est ce qu’on appelle des étoiles filantes sporadiques.

Il arrive que, dans sa trajectoire, la Terre traverse un nuage plus dense de poussières et de petit cailloux. C’est alors qu’on parle de pluie d’étoiles filantes.

Au lieu d’en avoir 2 ou 3 pendant la nuit, on va en avoir une à la minute, aux deux minutes ou aux cinq minutes , souligne le coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec, Robert Lamontagne.

Robert Lamontagne, coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Photo : Radio-Canada

D'ici au 10 octobre, les amateurs pourront observer la pluie des Taurides et des Draconides. Ces dernières sont plus modestes et permettent de voir entre 5 et 10 étoiles filantes à l’heure.

Les Orionides, dont l’apogée aura lieu autour du 21 et 22 octobre, permettront quant à elles de voir une vingtaine d’étoiles filantes à l’heure.

Quand lever les yeux au ciel? 21 octobre : les Orionides (20 météores/heure)

18 novembre : les Léonides (15 météores/heure)

14 décembre : les Géminides (120 météores/heure)

22 décembre : les Ursides (10 météores/heures)

Un spectacle qui s'étire dans le ciel

Tout comme les Perséides du mois d'août, les Géminides offrent un magnifique spectacle à la mi-décembre. Il en va de même pour les Quadrantides du début du mois de janvier. Lors de ces pluies, il est possible de voir entre 100 et 120 étoiles filantes à l'heure dans des conditions idéales.

La durée de ces pluies peut également varier.

La Terre tourne autour du Soleil et le nuage de petits grains de sable et de cailloux peut être relativement long à traverser [...] Ça peut s'étirer entre quelques jours, une semaine, et parfois, ça peut presque être 30 à 40 jours. Robert Lamontagne, coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec

Les nuages ou poches de grains de sable sont les résidus laissés par le passage d’une comète autour du Soleil. Plus le passage de la comète est récent, plus le nuage sera dense et plus la pluie d’étoiles filantes sera intense.

Des Géminides en décembre à Springville, Alaska Photo : La Presse canadienne / AP/Mark Almond/AL.com

Par ailleurs, étant donné que la Terre voyage sur la même orbite, elle repasse au même endroit annuellement, ce qui explique pourquoi les pluies d'étoiles filantes ont lieu à peu près au même moment chaque année.

Certaines [pluies] sont très régulières et, en terme d’intensité et de richesse, plutôt constantes au fil du temps. C’est le cas des Perséides. C’est ce qui les rend aussi célèbres : le spectacle est toujours là , ajoute M. Lamontagne

Des noms selon la région du ciel

Les traînées lumineuses sont baptisées selon la région du ciel d’où elles semblent émaner, souligne le coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec.

Représentation artistique du dragon observé dans la nébuleuse d'Orion. Photo : NASA/SOFIA/Abigail Malate

Le nom d’une étoile indique le point d’origine apparent. Par exemple, les Draconides viennent de la constellation du Dragon , poursuit M. Lamontagne.

L’automne et l'hiver, certaines pluies d’étoiles filantes sont aussi impressionnantes que les Perséides de fin d'été. Pourquoi sont-elle moins populaires? Les températures plus froides y sont sûrement pour quelque chose.