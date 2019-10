Le prix Nobel de physique, James Peeble, célébré par la communauté scientifique

Selon le professeur associé en médecine à l'Université du Manitoba, Jean-Éric Ghia, les travaux de James Peebles en cosmologie représentent une grande avancée pour la communauté scientifique.

Il a décrit le modèle dominant des grandes structures dans l'univers. Ce sont les fondations de presque toutes les recherches modernes , a-t-il souligné.

Pour l’Université du Manitoba, où James Peebles a commencé sa formation, la reconnaissance de l'ancien élève offre à l’établissement une visibilité internationale.

La communauté de la cosmologie a toujours cru que James recevrait un Nobel. Son travail est tellement important pour le domaine de la cosmologie qu'il a généré de nouveaux champs d'études qui ont été validés dans les dernières années. Sa contribution est phénoménale , a indiqué Roger Dubé, ancien collègue de James Peebles à l’Université du Manitoba.

Le chercheur canado-américain James Peebles lors d'une conférence à l'Université de Princeton. Photo : via reuters / Gracieuseté

Certains espèrent également que la remise du prix Nobel de physique au professeur Peebles inspirera les jeunes Canadiens à se diriger vers des carrières scientifiques.

Quand on lit les articles de journaux français ou ailleurs dans le monde, on voit que l'Université du Manitoba y figure. Je crois que cela pourrait être une manière pour les jeunes de s'intéresser davantage aux sciences et peut-être de trouver l'inspiration , estime l'assistante de recherche au Département de physique et d'astronomie de l'Université du Manitoba, Reine-Marie Guillermic.

Selon l'assistante de recherche au Département de physique et d'astronomie de l'Université du Manitoba, Reine-Marie Guillermic, les travaux de James Peebles peuvent inspirer la nouvelle génération d'étudiants en sciences. Photo : Radio-Canada

James Peebles est le deuxième Canadien en deux ans à remporter le prix Nobel de physique alors que l’an dernier, il était décerné à Donna Strickland de l'Université de Waterloo, en Ontario, pour ses travaux en optique.

Cet honneur est à propos de ses découvertes sur l'univers et son contenu. James Peebles est l'un des plus importants chercheurs en cosmologie de notre époque. Sa contribution est essentielle dans la compréhension de notre univers , a déclaré pour sa part Ulf Danielsson, membre du comité de physique des prix Nobel, à propos des recherches de James Peebles.

Né à Saint-Boniface à Winnipeg en 1935, James Peebles a obtenu un baccalauréat en sciences à l'Université du Manitoba avant d'obtenir un doctorat de l'Université de Princeton, dans l'État du New Jersey.

Le scientifique qui possède la double nationalité canado-américaine y est resté, depuis, pour enseigner.

James Peebles est considéré comme le père de la cosmologie moderne. Le cadre théorique de ses recherches est à la base des idées actuelles sur la genèse de l'Univers, du big bang à nos jours.

Avec les information de Cameron MacIntosh et Ezra Belotte-Cousineau