Élections fédérales : six candidats de la région croisent le fer aujourd'hui

Six candidats représentant autant de partis défendront leurs idées.

Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean et Le Quotidien sont partenaires de l’événement. Un comité éditorial formé de journalistes des deux médias a élaboré les questions qui seront posées aux candidats. Elles seront regroupées sous trois grands thèmes : l’économie et le développement régional, l’environnement et le développement durable et l’avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Liste des participants : Parti libéral : Richard Hébert

: Richard Hébert Parti conservateur : Richard Martel

: Richard Martel Nouveau Parti démocratique : Karine Trudel

: Karine Trudel Parti vert : Lynda Youde

: Lynda Youde Bloc québécois : Mario Simard

: Mario Simard Parti populaire du Canada : Jimmy Voyer

Le chef d’antenne de Radio-Canada Roger Lemay dirigera les échanges alors que la directrice des affaires publiques de l’Université du Québec à Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, agira comme modératrice.

Le débat sera webdiffusé sur le site de Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur Facebook. Il sera également radiodiffusé sur Ici Première. L'animateur Frédéric Tremblay fera le bilan lors d'une émission spéciale d’une demi-heure qui sera en ondes dès 13 h 30.