L'urgence du Centre Cloutier-du Rivage ferme ses portes vendredi

L'urgence de Cloutier-du Rivage fermera ses portes vendredi. Dès le 21 octobre, c'est une toute nouvelle clinique de proximité qui sera en place.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a rappelé que les patients pourront toujours s’y présenter sans rendez-vous, et qu'un médecin sera sur place du lundi au vendredi. D'ailleurs, 1500 patients orphelins du Cap-de-la-Madeleine pourront être pris en charge par les cinq médecins de la clinique dans les prochaines semaines.

Travailleur social, kinésiologue, nutritionniste et inhalothérapeute seront sur place lors de l’ouverture. Toutefois, le CIUSSS MCQ est toujours à la recherche de trois infirmières praticiennes qui seront attitrées à la clinique.

Selon la directrice adjointe des services de santé primaire, Karine Lampron, cela pourrait prendre encore plusieurs mois avant de les trouver.

On sait qu'on a des finissantes qui s'en viennent en 2021, c'est juste qu'on veut s'assurer du bon fonctionnement de la clinique. On est en recrutement continu , assure-t-elle.

On n’est pas inquiets par rapport au fonctionnement, parce que d’ici ce temps-là, plusieurs infirmières praticiennes vont mettre l’épaule à la roue. Karine Lampron, directrice adjointe des services de santé primaire, CIUSSS MCQ

La date d’ouverture approche à grands pas, mais Karine Lampron assure que la clinique sera prête à recevoir des patients à la date prévue.

Je ne peux pas vous dire qu'on va être à 100 % de fonctionnement et de roulement, comme chaque chose qui débute. On y va par théorie des petits pas. Plusieurs professionnels vont être sur place, et les médecins également, dès le 21 octobre.

Durant la période de transition, du 12 au 21 octobre, une infirmière sera sur place, mais il s'agit d'un filet de sécurité . La population est invitée à se déplacer plutôt à l'hôpital de Trois-Rivières.

Le projet fait beaucoup réagir, et de nombreux citoyens et médecins s'opposent à cette fermeture. Une pétition pour empêcher la fermeture de l’urgence a récolté 8000 signatures au cours des dernières semaines. Elle sera déposée jeudi à l’Assemblée nationale.

Ses instigateurs ainsi que des médecins qui se sont publiquement opposés à la fermeture ont rencontré la ministre de la Justice et députée de Champlain, Sonia LeBel, mardi matin.

La clinique de proximité Cloutier-du Rivage sera ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et la fin de semaine de 8 h à 16 h.