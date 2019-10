Travaux de la rue Principale à Tracadie : des commerçants mécontents

Il s'agit notamment de refaire le système d'eau et d'égouts. Mais, entre-temps, des commerçants s'impatientent et s'inquiètent pour leur chiffre d'affaires.

C'est le cas de Stéphane Sonier. Son commerce, le Café bistro sur mer, a vu sa clientèle chuter considérablement depuis le début de ces travaux. Il déplore le manque de communication, de planification et de collaboration de l'administration municipale.

Stéphane Sonier Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

[L'administration municipale] n'a pas réparé les chemins en arrière, il n'y a pas d'enseignes pour dire où est le Café bistro. Il y a des enseignes pour des commerces chaque côté de moi. J'ai demandé d'obtenir une compensation en envoyant une lettre à la Ville, mais je n'ai pas eu de nouvelle , s'indigne-t-il.

J'ai perdu plusieurs clients. Stéphane Sonier, propriétaire du Café bistro sur mer

Il n'y a plus de terrasse devant le Café bistro sur mer, à Tracadie. Photo : Radio-Canada

La terrasse du café a dû être retirée, puisque le trottoir sera dorénavant plus près du commerce. Stéphane Sonier ne s'y attendait pas. Pour tous ses tracas, il a porté plainte à la Ville.

On n'a pas du tout été informés ou consultés , explique-t-il. On n'a pas pu voir les plans. C'est nous, au centre-ville, qui payons plus de taxes que les autres commerces à l'extérieur.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, comprend le mécontentement des commerçants. Mais il s'agit selon lui d'un mal temporaire, mais nécessaire.

L'accès au Café bistro sur mer, à Tracadie, est rendu pénible en raison des travaux sur la rue. Photo : Radio-Canada

Ce n'est pas toujours intéressant , concède-t-il. Par exemple, tu sors du lave-auto avec une voiture propre et tu te diriges dans des rues comme ça, ça décourage probablement certaines personnes. Cela a un impact, on le réalise et on le savait avant que les travaux commencent. Mais, c'est le prix à payer pour avoir, l'été prochain, une municipalité rénovée avec des trottoirs et une rue impeccables et un système d'eau et d'égouts probablement pour les cent prochaines années.

Le maire ne veut pas se prononcer au sujet de la plainte du commerçant, qui doit être étudiée. Il conclut en donnant un brin d'espoir aux résidents et aux commerçants.