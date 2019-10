Accéder à des services juridiques en français en Colombie-Britannique

Accéder à de l’information juridique en français rapidement en Colombie-Britannique n’est pas une tâche facile, car la province n’est pas bilingue et, donc, pas obligée de fournir des traductions dans tous les domaines du droit.

L’AJEFCB a mis au point une application qui offre de l’information pratique dans les situations les plus courantes. Il est possible d’obtenir, par exemple, de l’information dans des cas liés à un différend avec un propriétaire, une séparation, un contrat de service ou encore avec un employeur.

Le directeur général de l’AJEFCB, Joël Tremblay, explique que beaucoup de personnes veulent s’informer avant de vouloir entamer une procédure. L’Association travaille avec des professionnels de la province pour élaborer une documentation complètement en français. JURI est offert sur les appareils intelligents et contient également un lexique en français des termes les plus courants en anglais.

Rencontrer un avocat en français, c’est aussi possible. L’AJEFCB offre la possibilité de voir pendant 30 minutes un avocat.

Il y a des gens qui ont des besoins pressants, et la clinique juridique pour eux, c’est certainement la meilleure formule.

Bien qu'il existe depuis trois ans, tous les francophones ne connaissent pas ce service.

Le directeur du Centre d’intégration des immigrants africains, Paul Mulango, avoue ne pas avoir eu connaissance de ce service.

Son organisme vient en aide aux réfugiés et aux immigrants africains dont beaucoup sont francophones. M. Mulango note que l’utilisation d’outils en ligne n’est pas à la portée de tous, mais se dit ravi de constater que des avocats sont directement accessibles en français.

Le directeur général de l’AJEFCB relève une forte demande pour les services de conseils juridiques.

On a des demandes plus pointues qu’on voit moins souvent, par exemple le droit de la propriété intellectuelle, pour lesquelles on n'a pas toujours d’avocats.

Joël Tremblay, directeur général, AJEFCB