Le niveau des rivières continue de monter, prévient la province

Le Centre de prévision des régimes fluviaux de la province met en garde contre le niveau de l’eau des rivières, des criques et des lacs qui continue de monter dans le sud du Manitoba et dans la région du Whiteshell.

Toutes les actions sont prises pour limiter cette montée des eaux, mais le gouvernement souligne que les précipitations des dernières semaines ont été importantes.

Le niveau des lacs du Whiteshell restera au-dessus de la normale pour les prochaines semaines.

À Winnipeg, mardi, le niveau de la rivière Rouge atteignait les 4 mètres à l’avenue James. Il est prévu qu'il s’élèvera jusqu’à son pic de 4,2 à 4,5 mètres, entre le 11 et le 13 octobre. Pendant la période estivale, son niveau se situe généralement autour de 1,8 mètre.

La province n’envisage pas, pour l'instant, d'activer le canal de dérivation.

Des météorologues s’inquiètent des répercussions que cela pourrait avoir sur la prochaine crue printanière.

Environnement Canada prévoit l'arrivée de deux autres systèmes météorologiques qui pourrait apporter encore davantage de pluie, voire de la neige, sur le sud-ouest du Manitoba et le bassin de la rivière Rouge aux États-Unis.

C’est vraiment bouleversant, on espérait ne pas entendre ça , réagit Rosalie Stelmack, une résidente de la petite communauté Marchand de la municipalité rurale de La Broquerie.

Elle dirige un groupe de bénévoles appelé See a Need, Fill a Need, qui aide depuis plusieurs semaines les résidents à protéger leur maison et leurs affaires personnelles des inondations.

Dans la municipalité rurale, l’eau s’est introduite dans les maisons jusqu’aux fondations et aux canalisations, raconte Rosalie Stelmack.

À 25 km de là, des résidents de Zhoda ne peuvent même plus se déplacer, ajoute-t-elle, à cause des routes submergées sous l'eau.