Campagne électorale : et la culture, dans tout ça?

Entre l’environnement, l’économie et l’immigration, quelle est la place de la culture dans la campagne électorale fédérale? Et les citoyens, eux, se sentent-ils concernés par les enjeux culturels? Des étudiants universitaires de la région d'Ottawa-Gatineau ont alimenté la discussion en se prêtant à un jeu plutôt révélateur.

La « taxe Netflix », celle qui vise à imposer les géants du web, est l’enjeu culturel principal de cette campagne électorale fédérale 2019.

Mais à quelles autres priorités d'ordre culturel faudrait-il faire place dans les discussions?

Le cinéma, la littérature et la musique ne sont que quelques exemples de l’omniprésence de la culture dans la vie quotidienne des Canadiens.

Pourtant, il semble difficile pour certains d’énumérer d’autres préoccupations en lien avec les arts et de la culture au pays. Est-ce parce que les citoyens se sentent peu ou pas interpellés par le sujet?

Les journalistes culturels Kevin Sweet et Christelle D’Amours sont allés à la rencontre d’étudiants de part et d’autre de la rivière des Outaouais. Au total, 11 étudiants de l’Université d’Ottawa et de l’Université du Québec en Outaouais ont accepté de s’asseoir sur un petit banc pour répondre spontanément à une série de questions.

L’objectif : faire la lumière sur la place de la culture dans la campagne électorale fédérale 2019.