Dix manifestants écologistes arrêtés sur le pont Burrard lundi

Selon un communiqué du Service de police de Vancouver (VPD), 10 manifestants ont refusé de quitter les lieux après 22 h, malgré plusieurs sommations des policiers. Ils ont été arrêtés pour entrave à la justice.

Plus d’une centaine de personnes ont, à l’appel du groupe Extinction Rebellion, bloqué le pont à compter de 9 h 30 lundi. La majorité d’entre elles avaient quitté les lieux à 21 h 30, plusieurs heures après l’heure de pointe.

La manifestation a été pacifique, sans aucun incident majeur avant ces arrestations , affirme le communiqué du VPD.

À lire aussi : Geste d'éclat pour le climat sur le pont Jacques-Cartier

Une centaine de personnes ont bloqué le pont Burrard, lundi. Une dizaine de manifestants ont été arrêtés en soirée. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Des événements à travers le monde

Des événements similaires ont eu lieu ailleurs au pays et dans le monde.

À Victoria, des membres d’Extinction Rebellion ont bloqué l’accès au pont de la rue Johnson aux automobilistes, de 15 h 30 jusqu’à la fin de l’heure de pointe.

Le groupe demande des gestes plus forts de la part des gouvernements provincial et fédéral pour lutter contre les changements climatiques, afin que le Canada atteigne la neutralité carbone – le point d’équilibre entre la quantité de gaz à effet de serre émis et la capacité de les capter et de les stocker – en 2025.

C’est 25 ans plus tôt que la cible fixée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), soit 2050.