Le cégep de Baie-Comeau dévoile sa politique contre les violences sexuelles

Comme tous les établissements d'enseignement supérieur, le cégep devait adopter sa politique avant la fin de l'année 2018 pour respecter une loi adoptée par le gouvernement provincial l'an dernier.

Il est cependant un des rares établissements à l'avoir présenté en grande pompe en ce début d'année scolaire.

La nouvelle politique du cégep de Baie-Comeau va plus loin que les exigences de base de la loi.

En plus d'établir des règles claires pour contrer et prévenir les violences sexuelles, l'administration du cégep a bonifié une section de son site web pour aider les victimes et les témoins de ces actes et a donné un poste à temps plein à une technicienne en travail social.

L’association générale étudiante du cégep de Baie-Comeau (AGECBC) se réjouit des efforts déployés par l’administration du cégep.

C'est vraiment l'fun surtout qu'ils sont allés une petite coche plus loin. Ça prouve qu'ils sont investis là-dedans et qu'ils ont ça à coeur. Je trouve ça pratique d'avoir ça à l'école, parce que ce n'est pas toujours facile d'aller dénoncer directement aux autorités, à la police , dit la vice-présidente externe pour l'AGECBC, Isadora Lelièvre.

Élodie Poirier et Isadora Lelièvre, respectivement présidente et vice-présidente externe à l'AGECBC. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le cégep misera sur la prévention, et ce, tant auprès du personnel que de la communauté étudiante.

La technicienne en travail social Catherine Deschênes-Bérubé veut aussi encourager les témoins de gestes déplacés à intervenir.

L’approche des témoins actifs, c’est de conscientiser toutes les personnes présentes dans les événements. On dit souvent qu'il y a la victime et l’agresseur, mais ça ne s’arrête pas là. Il y a tout le monde autour aussi , explique-t-elle.

Selon la loi, le cégep devra réviser sa politique à chaque cinq ans. Mme Deschenes-Bérubé affirme que l'établissement n'hésitera pas à la mettre à jour plus tôt si nécessaire.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil