Via Musica : rester accordé à sa langue maternelle musicale

Do, do, do. Denise Lavallée fredonne un de ces airs « typiquement français » que lui a appris Soeur Thérèse Potvin quand elle était enfant avec sa méthode d’enseignement musical basée sur les chants populaires français. C'est une approche pédagogique grâce à laquelle elle continuer de « faire chanter [son] piano« , et qu’elle veut mettre à la portée de tous les élèves franco-albertains.