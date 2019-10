Suspendus pour avoir vapoté à l'école : la polyvalente de L’Ancienne-Lorette serre la vis

Nous avons réalisé que certains élèves se permettaient de vapoter dans l’école et même en classe , constate le directeur Marc Chamard, qui veut maintenir la ligne dure.

Dans une lettre envoyée à tous les parents, il prévient que tous les objets de vapotage seront confisqués sur-le-champ puisque ce produit est interdit de vente aux mineurs .

Plusieurs jeunes ont confié à la journaliste Guylaine Bussière avoir été suspendu après avoir vapoté à l'intérieur de la polyvalente Photo : Radio-Canada

Les élèves surpris à vapoter dans l’école ou sur les terrains de l’établissement seront aussi suspendus automatiquement pour une journée. La direction considère qu’il s’agit d’un manquement majeur aux règles mises en place.

Sur le terrain de l'école, plusieurs jeunes ont confié avoir été suspendus jusqu'à trois jours après s'être fait prendre à vapoter à l'intérieur de l'école. Certains ont confié qu'ils n'avaient pas cesser d'enfreindre le réglement pour autant.

Je me suis fait expulser trois jours parce que j’avais vape [sic] dans une cabine et j’étais pas le seul, il y en a qui sont ici qui se reconnaissent. On était huit dans une cabine, la TES [technicienne en éducation spécialisée] est rentrée et elle nous a tous pognés. Un adolescent qui a été suspendu trois jours pour avoir vapoté dans l'école

Infractions en hausse

En croire les mesures prises par certains établissements scolaires, le vapotage est le fléau de l'heure , avance le ministère de la Santé et des Services sociaux ( MSSS)Ministère de la Santé et des Services sociaux .

Entre 2015 et 2018, le nombre de constats d’infraction remis à des mineurs qui fumaient sur les terrains d’établissements scolaires a plus que doublé pour atteindre 283.

Ces données ne permettent cependant pas de différencier les infractions liées à la cigarette traditionnelle ou au vapotage.

Les risques du vapotage

C’est sûr que c’est inquiétant , laisse tomber Mathieu Morisette, chercheur à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ( IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ).

Il rappelle que les États-Unis font face à une épidémie de maladies pulmonaires liées à la consommation de cigarettes électroniques. Le dernier bilan fait état de 18 morts et plus de 1000 cas recensés.

Mathieu Morissette, chercheur à l'IUCPQ et professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval Photo : Radio-Canada

Selon le spécialiste, le Canada, et les jeunes, ne sont pas à l’abri des complications liées au vapotage. Un premier cas de maladie grave liéee au vapotage a d'ailleurs été raporté au Québec à la fin septembre.

Ce n’est pas parce qu'une personne ne se présente pas à l'urgence avec une dyspnée [obstruction des poumons] qu'il n'y a pas de troubles pulmonaires qui sont en train de se former, qui vont se présenter plus tard et qui ne seront peut-être pas aussi bien réversibles.

Sans vouloir faire peur, ce n’est pas parce qu'on n'a pas de symptômes que notre poumon est encore beau et rose. Mathieu Morissette, chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

Manque de connaissances

Pour l’instant, les autorités médicales sont incapables de préciser quels ingrédients contenus dans le liquide à vapoter sont les plus dangereux.

Je pense que la meilleure façon de prévenir les effets à court moyen long terme du vapotage, c'est d'en savoir beaucoup plus sur le vapotage. Ça passe par la recherche, par connaître d'avance quels ingrédients pourraient causer des maladies pulmonaires , élabore Mathieu Morissette.

Selon une étude de l'Université de Waterloo, environ 15 % des canadiens âgés de 16 à 19 ans vapotent à l'occasion. Photo : Radio-Canada

Il souligne toutefois que les produits faits maison, ou achetés sur le marché noir, figurent au haut de la liste des produits qui pourraient être parmi les plus toxiques.

Il donne l’exemple des huiles végétales, comme l’huile de cannabis, qui contiennent naturellement de la vitamine E, potentiellement dangereuse lorsqu’elle est inhalée.

Ce sont des ingrédients, de par leur nature huileuse, qui peuvent être problématiques pour la santé pulmonaire. Ce sont des agents qui sont ciblés présentement comme étant potentiellement dommageable pour la santé pulmonaire , résume le chercheur.

Selon lui, les saveurs ajoutées aux liquides devront également faire l'objet de recherches plus poussées.

Pourquoi on cible les saveurs? Parce qu'on ne connaît rien sur les effets pulmonaires des saveurs. Naturellement, lorsqu'on est ignorant dans un domaine, on va rapidement le cibler pour être la source de cause potentielle .

Selon la Société du cancer du Canada, le vapotage chez les jeunes canadiens âgés de 16 à 19 ans a bondi de 74 % entre 2017 et 2018.

L’organisme cite une étude de l’Université de Waterloo selon laquelle 14,6 % des jeunes interrogés affirment avoir vapoté au moins une fois dans les 30 derniers jours.