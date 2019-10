Mise au point au sujet d'une chronique présentée aux Coulisses du pouvoir

En voulant illustrer les réactions, dans le Canada anglais, à un tweet du Bloc Québécois, nous avons diffusé des images ayant circulé sur les réseaux sociaux et où on voit un jeune acteur personnifiant un membre des Jeunesses hitlériennes qui entonne la chanson Tomorrow belongs to me.

Or, nous avons à tort affirmé qu'il s'agissait d'une authentique chanson des Jeunesses hitlériennes alors qu'elle a été composée par les Américains John Kander et Fred Ebb pour le film Cabaret (1972).

Par ailleurs, il aurait fallu préciser la source des images.

Nous regrettons la confusion que cela a pu causer.