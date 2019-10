Blanchet et Trudeau s'affrontent à nouveau au sujet de la loi sur la laïcité

Les deux hommes, dont les partis sont donnés en tête des intentions de vote au Québec, ont à nouveau croisé le fer sur le sujet, mardi, au lendemain du débat des chefs en anglais, où la question a été longuement débattue.

Depuis Gatineau, où il a rencontré le maire Maxime Pedneaud-Jobin, Yves-François Blanchet, a fait valoir en matinée qu'en raison des positions défendues par ses adversaires, les Québécois qui veulent défendre la loi sur la laïcité du gouvernement Legault doivent appuyer le Bloc le 21 octobre.

Si Justin Trudeau a eu la vertu de ne pas cacher qu’il pourrait contester la loi après le scrutin, a-t-il expliqué, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh s’est un peu fait coincer sur cet enjeu après le débat, tandis que leur adversaire conservateur Andrew Scheer cultive l’ ambiguïté .

Mme Singh et Scheer se sont rapidement défendus d'avoir modifié leur position sur cette question, même si le chef néo-démocrate a de nouveau reconnu que le gouvernement fédéral a le droit de regarder ce qui se passe .

Quelques heures plus tard, M. Trudeau a réitéré qu'il garde la porte ouverte à une intervention possible plus tard dans ce dossier. Ce n’est pas une question de champs de compétence, c’est une question de respect des droits fondamentaux.

Le chef libéral dit ne pas croire que cet enjeu sera déterminant le jour du scrutin. Je ne pense pas. Je pense que les Québécois connaissent très bien ma position depuis longtemps sur cet enjeu. Je ne suis pas d'accord avec cette loi , a-t-il dit.

La laïcité mange tout l’espace , mais montre la pertinence du Bloc, dit Blanchet

M. Blanchet s’est défendu mardi d’être celui qui l’alimente la discussion à ce sujet. Ça n’aurait pas dû être un enjeu [au débat], parce que ça relève de la compétence exclusive de Québec , a-t-il fait valoir.

Une fois que tu l’as répété ad nauseam, tu veux parler de projets de société, d’infrastructures, de développement des régions, du traitement des aînés , a-t-il enchaîné. Il y a plein de choses dont il faut parler, dont on parle trop peu, parce que ce sujet-là mange tout l’espace, parce que [la position des autres partis] n’est pas claire.

Le chef bloquiste n’en a pas moins longuement discouru sur le fait qu’un fort contingent bloquiste à la Chambre des communes constituerait le meilleur moyen de défendre la loi, appuyée, a-t-il rappelé, par une majorité d’élus à l’Assemblée nationale et une majorité de Québécois.

Le débat entourant la loi sur la laïcité a d’ailleurs déjà démontré la pertinence du Bloc , a soutenu M. Blanchet; sans son existence, il est clair que les fonds seraient débloqués pour contester la loi 21 en justice. Ce serait un festival de qui va frapper le plus fort sur le Québec , a-t-il argué.

Un gouvernement minoritaire permettrait au Bloc de peser de tout son poids sur cette question, a-t-il ajouté. Le cas échéant, les électeurs vont tous vouloir que [le Parlement] fonctionne pendant un mandat normal , ce qui obligera les partis à négocier de bonne foi , y compris avec le Bloc.

Selon la configuration du prochain Parlement, le Bloc pourrait d'ailleurs avoir un pouvoir considérable , a encore dit M. Blanchet. Dans ce contexte-là, si vous voulez financer quelque chose contre le Québec, bonne chance.

Le Bloc québécois est en faveur de la loi québécoise sur la laïcité de l’État comme principe […] À cet égard, on est en phase avec un grand nombre de Québécois, et ça tombe bien, parce que les Québécois vont aller voter dans 13 jours. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

La meilleure manière de défendre la loi québécoise sur la laïcité, c’est le poids du Québec, c’est l’appui que le Québec donne à cette loi , a aussi fait valoir celui qui fait campagne sous le thème Le Québec, c’est nous . À chaque fois que quelqu’un va vouloir aller contre cette loi, il va y avoir un prix politique à payer .

Singh défend le droit de regarder ce qui se passe

Pressé de questions au sujet de la loi sur la laïcité après le débat des chefs, Le chef du NPD Jagmeet Singh a répété qu’un éventuel gouvernement néo-démocrate n’interviendrait pas dans la contestation actuelle de la loi 21 devant la Cour supérieure du Québec.

Il a cependant convenu pour une première fois qu’il pourrait ne pas rester les bras croisés advenant que la cause se retrouve devant la Cour suprême du Canada. Une position qu’il a de nouveau défendue lors d’une conférence de presse, mardi matin, à Toronto.

Quand la poursuite se rend en Cour suprême, le gouvernement a le droit de regarder ce qui se passe , a-t-il déclaré. Seulement, ma position n’a pas changé. Je ne veux pas intervenir, parce qu’il y a une poursuite. Il ne faut pas intervenir.

Rien n’a changé; je ne veux pas intervenir. Ce que je veux faire, c’est de gagner le cœur des gens. Je veux montrer : "regardez-moi, je suis quelqu’un qui lutte contre la crise climatique, qui veut renforcer les droits des personnes des communautés LGBTQ, renforcer le droit des femmes […] à avoir un avortement. Je suis votre allié. Je porte un turban, mais je partage vos valeurs". Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Le chef conservateur Andrew Scheer maintient pour sa part que sa position concernant la loi sur la laïcité n’est pas ambiguë, contrairement à ce qu’affirme M. Blanchet.

C’est clair. Mon équipe et moi avons la même position. On ne va pas intervenir dans ce cas. On ne va pas intervenir. Point final , a-t-il affirmé lors d’un point de presse à Markham, en Ontario.

Je n’interviendrai pas, mais [...] je garde la porte ouverte à une intervention possible plus tard , a par la suite déclaré Justin Trudeau, lors d'une conférence de presse à Iqaluit.