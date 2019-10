Le PLC entend rendre permanent le financement consacré au transport collectif

Plusieurs candidats de la région de Montréal se sont réunis mardi matin à côté de la station de métro Beaubien, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour insister sur cette promesse électorale.

La candidate de la circonscription du même nom, Geneviève Hinse, a souligné que le gouvernement Trudeau avait consacré plus de 5 milliards de dollars depuis 2015 pour le transport en commun au Québec.

Le gouvernement libéral a « investi massivement pour améliorer la mobilité des Montréalais et des Québécois », a-t-elle dit, donnant les exemples du Réseau express métropolitain (REM), du prolongement de la ligne bleue et du centre de transport Bellechasse, des projets en cours auxquels il a participé. Elle a aussi mentionné la création d’un crédit fédéral à l’achat d’une voiture électrique qui s’est ajouté à celui de Québec, ainsi que l’augmentation du nombre de bornes de recharge.

Notre engagement se traduira par un financement stable et prévisible pour subvenir aux besoins de nos villes en matière de transport en commun, en plus des transferts provenant du fonds de la taxe sur l’essence fédérale , a expliqué Mme Hinse. Le financement fédéral va suivre la hausse des coûts de construction au fil du temps.

Geneviève Hinse a insisté sur l'engorgement de la ligne orange du métro de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La plateforme des libéraux inclut aussi une nouvelle enveloppe réservée à l’électrification du transport, de 160 millions de dollars pour 2020-2021, puis de 180 millions par année pour les trois suivantes.

On répond "présent" pour la ligne rose , entre autres projets futurs à Montréal et dans ses banlieues, mais aussi ailleurs au Québec, a affirmé Geneviève Hinse. « On veut être à la table et on veut en parler. »

L’engorgement de la ligne orange, les gens du quartier en connaissent quelque chose , a-t-elle souligné, notant que près de 10 000 personnes passent chaque jour par la station Beaubien. « Un wagon, parfois deux wagons, bien remplis, vont nous passer sous le nez, avant qu’au troisième, on se mette à jouer du coude pour se frayer une place pour se rendre au travail. »

Nous avons besoin de plus d’options pour faciliter les déplacements en transport collectif. Geneviève Hinse, candidate libérale dans Rosemont–La Petite-Patrie

L’environnementaliste Steven Guilbeault, candidat libéral dans Laurier–Sainte-Marie, a pour sa part assuré que les mesures préconisées par les libéraux en matière de transport collectif constituaient des solutions très concrètes dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques .

Les transports représentent presque le quart des émissions de GES au Canada et plus de 40 % au Québec, a-t-il fait valoir. « C’est un secteur névralgique si on veut arriver à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. »

Jusqu’où aller pour protéger le climat

Steven Guilbeault a participé à quelques coups d'éclat quand il était militant pour Greenpeace. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Steven Guilbeault a été invité à se prononcer sur le coup d’éclat réalisé sur le pont Jacques-Cartier mardi matin, au moment même où étaient détenus certains des militants qui ont grimpé dans la structure pour dénoncer l’inaction des gouvernements dans la lutte contre les changements climatiques.

M. Guilbeault a lui-même escaladé la tour du CN, à Toronto, en 2001, y déployant une banderole où était inscrit « Canada and Bush Climate Killers » (Le Canada et Bush sont des tueurs de climat) dans le but d’attirer l’attention de la population sur le réchauffement planétaire. Il a aussi participé à quelques autres coups d’éclat.

Dans des sociétés pluralistes, démocratiques, la désobéissance civile est acceptée comme un geste de protestation , a-t-il déclaré, en évitant de cautionner ou de condamner le geste spectaculaire de mardi matin.

Est-ce dire que le Parti libéral du Canada est d’accord avec la désobéissance civile?

Ce n’est pas du tout ce que j’ai dit , a-t-il corrigé en souriant. J’ai dit que dans des sociétés pluralistes, c’était une forme de manifestation qui était acceptée.

M. Guilbeault a signalé que ceux qui participent à de telles actions acceptent d’en subir les conséquences . Il d’ailleurs rappelé qu’il avait lui-même été arrêté après son ascension de la tour du CN.