Une trousse de littératie financière pour les tout-petits

L’entreprise Apprentissage illimité inc. lance une trousse de littératie financière, appelée Les contes qui comptent, pour les enfants de la maternelle à la troisième année. À travers différentes histoires et des billets en imitation à manipuler, la directrice générale de l'entreprise, Carole Freynet-Gagné, espère qu’elle permettra de conscientiser les plus jeunes à l’utilisation responsable de l’argent dans la société.

Si plus tard tu veux apprendre à gérer ton argent, faire des investissements et comprendre le système d’impôts, il faut que tu comprennes quel pouvoir a ton argent et qu'est-ce que tu peux en faire , affirme la directrice générale d’Apprentissage illimité inc.

C’est un projet d’école citoyenne pour bâtir des communautés et comprendre que, l’argent, c’est une reconnaissance, mais c’est aussi un geste politique , ajoute-t-elle.

Plusieurs thèmes sont couverts par les histoires Les contes qui comptent : l’épargne, le partage, la déconsommation, et également le coût environnemental et communautaire qu’ont certains achats.

Si tu achètes quelque chose sur Internet alors que tu peux l'acheter au magasin du coin par exemple, quelle est la différence? , mentionne Carole Freynet-Gagné.

La trousse comprend plusieurs exemplaires du livre de 14 contes, incarnés par différents personnages. De plus, on y trouve 12 marionnettes, un plateau de faux billets et de la fausse monnaie.

Elle contient également plusieurs guides pédagogiques et activités à poursuivre avec les parents à la maison.

La trousse de littératie Les contes qui comptent est disponible pour les écoles et sur Internet, en français comme en anglais.