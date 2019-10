Modifications des heures d'ouverture au mont Bellevue

Selon les données du rapport annuel du Regroupement, en moyenne, chaque lundi, 27 personnes skient sur la montagne. Ce chiffre monte à 63 les mardis et à 280 les mercredis. Ça augmente tout au cours de la semaine. La raison n'est pas monétaire. C'est plutôt en raison de la pénurie de main-d'oeuvre. Les moniteurs sont principalement des étudiants qui veulent travailler 10 à 15 h. On aime mieux les avoir les fins de semaine , explique M. Boutin.

Malgré tout, selon les documents déposés au conseil municipal, les revenus de la dernière saison pour ces deux journées représentent un montant de 11 200$ alors que les coûts d’opération se chiffrent à 21 000 $.

La montagne ouvrira à 17 h les mercredis et jeudis soit une heure plus tôt qu'actuellement.

La glissade sur tube pourrait également déménager en 2021. On l'enverrait à la base de plein air André-Nadeau. On déplacerait l'école de ski à la place de la glissade pour en faire un véritable plateau-école. À l'heure actuelle, il y a trois descentes de tube. Si vous y allez un samedi, vous verrez que c'est aussi embouteillé que sur le pont Champlain. À la base plein air, on pourrait construire une infrastructure avec 10 ou 12 rampes de tube. On pourrait avoir une meilleure expérience client , a indiqué le conseiller municipal, Vincent Boutin.

Ce sont deux des recommandations qu'il est possible de lire dans le rapport annuel du Regroupement déposé au conseil municipal lundi.

En 2018-2019, la station de ski a vendu 31 600 billets individuels et 1200 abonnements annuels. Quant à la glissade sur tube, ce sont 13 000 personnes qui ont profité des installations au cours de la même période. Uniquement pour la glissade sur tube, la hausse se chiffre à 50 % par rapport à l'année précédente alors que pour le ski, on parle d'une augmentation de 31 %.

Le Regroupement a également annoncé qu'il devrait offrir une flotte de vélos d'hiver en location au cours des prochains mois.