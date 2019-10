Pas d'Opération Nez Rouge à Rivière-du-Loup en 2019

Selon la directrice des communications et du marketing d'Opération Nez Rouge, Danielle Vien, le Club optimiste de Rivière-du-Loup, qui portait le service à bout de bras depuis plus de 25 ans, n'est plus en mesure de l'organiser.

Il y a eu essoufflement du côté de l'organisation. On parle d'un manque de bénévoles, d'un manque de ressources. L'Opération Nez Rouge ne peut pas fonctionner sans bénévole. Danielle Vien, directrice des communications et du marketing d'Opération Nez Rouge

Du même souffle, Danielle Vien admet que même s'il y avait un organisme qui se portait volontaire pour l'année 2019, il se fait un peu tard. Former et transmettre les informations à un autre organisme à temps pour les fêtes relèverait du miracle , dit-elle.

De l'espoir pour 2020