Kouamé N’Goandi veut une continuité au Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan

La création de plus de partenariats lors des activités de l’organisme et une répartition différente des tâches au sein de l'équipe sont des éléments sur lesquels se penchera particulièrement Kouamé N’Goandi.

De petits ajustements peuvent être faits. [...] On essaie de voir comment on peut répartir la charge de travail. On a des employés compétents et on veut s’assurer d’utiliser davantage leurs habiletés , indique-t-il.

Kouamé N’Goandi compte aussi revoir la façon dont l’organisme utilise les sommes de ses différents bailleurs de fonds, et ce, même si le CECS, dans la situation actuelle, est stable financièrement .

Aide économique

Lors de l’assemblée générale annuelle du CECSConseil économique et coopératif de la Saskatchewan , en septembre, l’organisme a annoncé un investissement de 250 000 $ dans le Fonds de développement d’entreprise.

Kouamé N’Goandi précise qu’un programme de prêt est en train de se mettre de place pour permettre à tous ceux qui ont des projets à caractère économique de soumettre une demande de financement et ainsi, bénéficier des sommes disponibles.

Ça peut être pour des entrepreneurs conventionnels ou des artistes qui ont des projets particuliers , explique-t-il.

Nouveau rôle

Kouamé N’Goandi a été nommé directeur général du CECS en juillet, avant de prendre officiellement la relève de Robert Therrien le 1er octobre.

Ce dernier a annoncé sa démission pour des raisons personnelles en avril.

Robert Therrien demeurera cependant dans l’entourage de l’équipe du CECSConseil économique et coopératif de la Saskatchewan au cours des prochains mois afin d’assurer la transition.

Avec les informations d'Elsie Miclisse