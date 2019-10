C’est officiel : la PlayStation 5 sera lancée à la fin de 2020

La prochaine console de Sony s’appellera PlayStation 5 (PS5) et sera commercialisée à la fin de 2020, selon ce qu'a confirmé mardi le président de Sony Interactive Entertainment (SIO), Jim Ryan, dans un billet de blogue. Plusieurs de ses fonctionnalités ont également été révélées par l’architecte en chef de la console, Mark Cerny, dans une entrevue exclusive avec le magazine Wired.

Sony mise gros sur sa nouvelle manette pour innover. Un de nos objectifs avec la prochaine génération est d’approfondir le sentiment d’immersion dans les jeux, et grâce à notre nouvelle manette, nous avons eu la chance de réimaginer comment le sens du toucher peut contribuer à cette immersion , explique Jim Ryan.

La manette sera dotée d’un nouveau système de retour haptique, qui remplacera les moteurs de vibration traditionnels. Foncer dans un mur pendant une course produira un ressenti très différent de celui produit par un tacle fait sur un terrain de football , illustre le président de SIO.

Les gâchettes ont aussi été repensées et auront un système de pression adaptative .

Leur résistance variera selon le contexte du jeu et elles se serviront aussi du système de retour haptique. Sony promet qu’on pourra ressentir la sensation tactile de tirer une flèche de son arc ou de conduire sur un sol rocheux avec un véhicule tout-terrain grâce à ces améliorations.

Améliorations techniques et rétrocompatibilité

La PS5 sera bien sûr plus puissante que son prédécesseur. Mark Cerny explique entre autres que la technologie de traçage de rayons en temps réel (ray tracing) sera intégrée à la console. Il s’agit d’un procédé graphique complexe qui permet d’obtenir un rendu lumineux ultraréaliste.

La console sera équipée d’un disque SSD, remplaçant le disque dur des plus récentes consoles. Ce genre de disque permet de réduire considérablement le temps d’installation et de chargement des jeux. Elle jouira également de l’un des processeurs les plus puissants sur le marché, l’AMD Zen 2.

La PlayStation de nouvelle génération sera rétrocompatible avec les jeux de PS4 et soutiendra toujours les jeux sur support physique. Il sera également possible de servir du casque de réalité virtuelle PlayStation VR.

Nous ignorons toujours quels jeux seront offerts sur PS5, mais Mark Cerny a évoqué la possibilité d’y voir Death Stranding, le nouveau titre du créateur de Metal Gear Solid, Hideo Kojima, qui devrait voir le jour exclusivement sur PS4 le 5 novembre.

Sony confirme que plusieurs développeurs ont en leur possession des kits de développement logiciel et travaillent déjà sur des jeux pour PS5.