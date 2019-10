Incendie à l'Î.-P.-É. : une lourde perte pour Tignish et la lieutenante-gouverneure

L'incendie d'un commerce à Tignish est une « lourde perte » non seulement pour la petite communauté de l'ouest à l'Île-du-Prince-Édouard, mais aussi pour la lieutenante-gouverneure Antoinette Perry, qui a grandi dans l'édifice.

Le magasin général Eugene's a été détruit par les flammes, dimanche.

Le bâtiment avait pignon sur rue à Tignish depuis 80 ans. Les parents d'Antoinette Perry y ont d'abord loué un espace commercial en 1948 pour ensuite acheter l'édifice et y emménager à partir de 1951. C'est là que la lieutenante-gouverneure acadienne a passé toute son enfance avec ses huit frères et sœurs.

Pour nous, c'était le cœur du village. Les choses qui se sont passées à cet endroit, on pourrait en écrire des tomes. Antoinette Perry, lieutenante-gouverneure de l'Île-du-Prince-Édouard

Les parents d'Antoinette Perry ont vendu le magasin en 1976. Dix ans plus tard, c'est un des frères de la lieutenante-gouverneure qui a racheté le commerce familial et qui l'a exploité jusqu'en 2018.

Carter et Joey Morrissey sont les propriétaires actuels du magasin Eugene's. Ils disent vouloir reconstruire et rouvrir le commerce dès que possible.

Le maire de Tignish souhaite lui aussi la réouverture du magasin général. Il s'agit d'un repère important dans le village, selon Allan McInnis.

Le magasin général Eugene's était un endroit de rassemblement à Tignish. Photo : CBC / Brian Higgins

C'était là qu'on apprenait les nouvelles du village , se souvient Antoinette Perry en entrevue à l'émission Le Réveil Île-du-Prince-Édouard. On sentait le pouls de la communauté. Quand j'étais jeune, l'alarme d'incendie du village était située dans un bâtiment juste en arrière [du magasin]. Et quand l'alarme sonnait, on recevait des appels. Les gens nous appelaient toujours pour savoir où se trouvait l'incendie.

La lieutenante-gouverneure se trouvait à l'église de son village lorsqu'elle a appris que la maison de son enfance était la proie des flammes, dimanche. Elle s'est rendue sur les lieux avec des membres de sa famille. Les gens nous offraient leurs sympathies. Le village était sorti pour voir [l'incendie]. On sentait vraiment l'appui de la communauté , raconte-t-elle.

Personne n'a été blessé dans l'incendie du magasin général Eugene's. Deux locataires qui vivaient à l'étage ont été déplacés. L'édifice est une perte totale.

Les pompiers tentaient toujours, mardi, de déterminer la cause de l'incendie.

Avec des renseignements de Brian Higgins, de CBC