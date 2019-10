Andrew Scheer promet de financer l'expansion du métro dans le Grand Toronto

Lors d'un événement de campagne mardi matin à Thornhill, Andrew Scheer a affirmé qu'un gouvernement fédéral conservateur ferait de ces deux projets une priorité.

Le prolongement de 7,4 km de la ligne de métro Yonge permettrait de relier Toronto à Markham, Vaughan et Richmond Hill. La ligne de métro Ontario, longue de 15 km devrait permettre d'augmenter la capacité de transport de 30 % entre l'est et l'ouest et le nord et le sud de la ville, selon les conservateurs. Elle relierait le Centre des sciences dans l'est de Toronto au sud jusqu'à la Place de l'Ontario.

Ces deux projets font partie d'un plan du gouvernement de l'Ontario dévoilé en avril dernier.

La carte des nouvelles lignes projetées par le gouvernement Ford Photo : Radio-Canada

Andrew Scheer a fait cette annonce en compagnie des maires de Markham et de Richmond Hill, Frank Scarpitti et David Barrow, respectivement.

Les conservateurs affirment que malgré un engagement de 187 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures, le chef libéral, Justin Trudeau n'a pas rempli le contrat sur les projets d'infrastructure et avertissent que d'importants projets pourraient être retardés s'il est réélu.

La ligne Ontario a un coût estimé de 10,9 milliards de dollars et doit être terminée d'ici 2027, alors que le prolongement de la ligne Yonge est estimé à 5,6 milliards de dollars et devrait être achevé juste après la ligne Ontario.