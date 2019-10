Plus que 600 000 $ à aller chercher pour la Place des arts à Sudbury

L’année 2018-2019 a été ponctuée d’une vingtaine d’annonces et d’événements, dont la campagne majeure de financement.

98 % de notre objectif de 30 millions de dollars est atteint , indique le directeur général Léo Therrien. On lance sous peu la campagne pour l’équipement. C’est de qui reste à recueillir pour le projet.

Nouvellement arrivé, Léo Therrien attribue la bonne marche aux quelque 150 bénévoles qui ont donné plus de 10 600 heures au cours de la dernière année. Photo : La Place des Arts

On ne voit pas toujours ce travail fait en arrière-plan. C’est très impressionnant et c’est pour cela que le projet avance si rapidement et avec autant de succès , dit-il.

La construction

Au cours des prochains mois, les gens devraient commencer à voir apparaitre l’édifice qui a pignon à l’angle des rues Elgin et Larch, en plein centre-ville du Grand Sudbury.

Le terrain a été préparé l’automne dernier.

La prochaine année sera aussi consacrée à consolider le travail déjà commencé et à bâtir une équipe qui dirigera la Place des arts du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Caroline Bourdua

Une fois que le ciment va être coulé, l’on devrait voir les premières structures d’acier. Le projet continue. En hiver, ça ne change rien. On va voir monter la bâtisse rapidement , dit Léo Therrien.

Il faut aussi revoir les plans d’affaires du bistro, et de la boutique-librairie parce que la structure a changé , explique M. Therrien.

Y a eu des librairies à Sudbury. Ce que l’on veut faire, c’est une boutique plus petite qui sera un mélange de livres, de produits pour enfants, d’arts et d’artisanats. Ce n’est pas les modèles d’auparavant, mais la lecture et le livre sont importants dans la communauté. Léo Therrien, directeur général de la Place des Arts de Sudbury

Nouveau CA

L’assemblée annuelle a permis d’élire un premier conseil d’administration pour 2019-2020.

Onze personnes siègent au CA de la Place des Arts du Grand Sudbury.

La présidence demeure avec Stéphane Gauthier, tandis que la vice-présidence est confiée à Alain Richard.

Martin Lajeunesse demeure à la trésorerie.

Les autres membres de la communauté sont :

Danielle Braney, retraitée

Daniel Champagne, homme d’affaires

René Lapierre, conseiller municipal

Diane Leblanc, membre du CA de Prise de parole

Geneviève Le Blanc, directrice du Salon du livre du Grand Sudbury

Pierre Paul Mongeon, directeur des Concerts La Nuit sur l’étang

Marie-Pierre Proulx, directrice artistique TNO

Danielle Tremblay, directrice GNO

En plus de la Place des Arts, chaque organisme aura son ouverture officielle à l’intérieur de la bâtisse, lorsque les travaux seront exécutés l’an prochain.