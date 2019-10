L’état de santé du Saguenéen détenu à Dubaï préoccupe sa famille

Les proches du Saguenéen André Gauthier, détenu aux Émirats arabes unis, s’inquiètent de plus en plus de son état de santé qui se dégrade.

L’homme souffrirait d’une deuxième hernie et aurait perdu beaucoup de poids.

On se croise les doigts pour que ce soit uniquement dû aux circonstances et aux conditions dans lesquelles il est. On verra si c’est quelque chose de plus grave , indique son fils Alexis en entrevue.

La famille du détenu déplore que la situation n'ait pas évolué pendant la campagne électorale. « C’est une réelle mascarade », déclare Alexis Gauthier.

On n’arrive simplement plus à rentrer en contact avec les gens qui pourraient faire [des avancées] concrètes. Alexis Gauthier, fils d'André Gauthier

Aucun développement

Le fils d’André Gauthier affirme ne même pas savoir si le dossier a été confié à quelqu’un dans l’appareil gouvernemental pour assurer un suivi pendant la période électorale.

Il réitère avoir totalement perdu confiance en ses dirigeants pour faire avancer la cause de son père.

Moi, je me ramasse avec ce petit fardeau sur les épaules avec des avocats aux Émirats qui demandent de l’argent sans cesse. Les sources sont épuisées , explique-t-il.

André Gauthier, 65 ans, est un ancien conseiller qui travaillait pour des compagnies aurifères au Moyen-Orient. Il est emprisonné relativement à une fraude présumée de 30 millions de dollars. Il a toujours clamé son innocence.