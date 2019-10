Accident de train mortel à Moncton : la famille obtient satisfaction

Nous sommes ici aujourd’hui pour annoncer que la demande contre Canadian National Railway Company et la Ville de Moncton a été résolue , peut-on lire dans une déclaration écrite remise aux médias par le cabinet d’avocat Forté, qui représente la famille Harel.

Steven Harel, 29 ans, est mort happé par un train du CN en juillet 2016 au passage à niveau de la rue Robinson. Son fauteuil roulant était resté coincé sur les rails. La famille a ensuite intenté une poursuite en dommages et intérêts contre le CN et la Municipalité .

À l’issue d’une enquête de 18 mois, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a conclu que les personnes à mobilité réduite couraient des risques lorsqu’elles franchissent des passages à niveau au pays, et qu’il fallait faire mieux pour assurer leur sécurité. Le BST recommandait de modifier les trottoirs pour que les piétons franchissent les passages à niveau à un angle de 90 degrés. Ces travaux ont été effectués à Moncton.

Nous sommes contents de voir que les travaux des chemins de fer se poursuivent à Moncton et dans les autres communautés. Bien que nous soyons dévastés par cette tragédie, nous voulons remercier le gouvernement fédéral pour son initiative et les compagnies de chemin de fer et les municipalités pour la bonne utilisation des fonds qui permettent les travaux , souligne la famille Harel.

