Aide dans le dossier de la pyrrhotite: Quand on se compare, on ne console pas toujours

À cet endroit, il a constaté dans quelle mesure l’aide gouvernementale apportée aux victimes de la pyrrhotite est plus importante et beaucoup moins compliquée à obtenir que ce qui se vit au Québec et au Canada.

La comparaison fait mal, a-t-il souligné sur les ondes de l’émission Facteur matinal, mardi. En quatre ans, il observe que les avancées là-bas ne se comparent aucunement à ce que les victimes de la Mauricie et du Québec ont reçu, malgré les efforts répétés pour obtenir une aide suffisante pour couvrir les dommages .

Voilà dix ans que les demandes se font au Québec, pour un résultat bien moindre, soit une aide financière de $75 000 par maison, sur un coût moyen de 187 000 $ en frais de réparation. Cette aide est un prêt remboursable et aucun des frais supplémentaires encourus n’est déductible d’impôt, comme réclamé.

Au Connecticut, en quatre ans, les victimes de la pyrrhotite sont parvenues à obtenir une aide gouvernementale de 175 000 $ par maison pour effectuer les travaux de réparation qui coûtent en moyenne entre 180 000 $ et 200 000 $. La différence des coûts peut par ailleurs être déduite de leurs impôts.

Lenteur et complexité

Alain Gélinas déplore la lenteur des démarches au Québec.

Nous, à toutes les fois qu’on demande quelque chose, c’est toujours très compliqué , dit-il.

Ça fait 10 ans que la crise dure et on a toujours de la misère. On se fait toujours répondre que c’est bien compliqué et ça ne bouge jamais. Alain Gélinas, président de la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite.

Au cours de son séjour au Connecticut, Alain Gélinas a aussi constaté que plusieurs politiciens s’impliquaient, contrairement à ce qu’on observe au Québec.

En fin de semaine, des politiciens étaient sur place pour rassurer les victimes et leur expliquer les démarches en cours pour leur venir en aide, note-t-il, ajoutant que le travail se poursuit de leur part.

IIs sont encore en train de bonifier le programme, observe-t-il. On ne voit jamais ça ici…

Enfin, la comparaison n’est guère plus avantageuse lorsqu’elle se fait avec l’Irlande, ajoute M. Gélinas.

Eux, c’est de la pyrite et du mica, car les maisons sont faites en blocs de béton, mais le gouvernement va payer jusqu’à 90 % du coût de la réparation.

Alain Gélinas, qui réclame un test de dépistage de la pyrrhotite, se réjouit toutefois de constater que les travaux cheminent en ce sens.