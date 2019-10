Une femme pourrait être tenue responsable d'un accident de voiture qu'a causé son mari

En Colombie-Britannique, les propriétaires de véhicules qui autorisent sciemment des conducteurs sans permis à prendre le volant pourraient être tenus civilement responsables en cas de blessure, disent des experts juridiques.

Meaghan Brown avait 27 ans lorsqu'elle est morte après avoir été frappée par Theodore Levick, 86 ans, qui n'avait pas de permis de conduire valide depuis 2001. Photo : Meaghan Brown/Facebook

Une avocate spécialisée dans les dommages corporels, Jacqueline Small, croit que cette affaire repose sur le niveau de consentement. Si un chauffeur est négligent et cause un accident, le propriétaire enregistré sera tenu responsable de sa négligence, si ce dernier a remis les clés de son véhicule en connaissance de cause.

La loi en Colombie-Britannique impose un très lourd fardeau aux propriétaires de véhicules qui autorisent les autres à conduire leur véhicule. Jacqueline Small, avocate

« Légalement aveugle » depuis 2001

Lors du procès, les médecins ont déclaré que Theodore Levick était légalement aveugle depuis des années. Son permis de conduire avait été révoqué pour cette raison en 2001. Malgré cela, il a été démontré que M. Levick était un client régulier au service à l’auto d’un restaurant Tim Hortons.

M. Levick et son épouse Margaret, la propriétaire du véhicule qu'il conduisait au moment de l’accident, font face à un recours judiciaire intenté par le partenaire de Meaghan Brown. La réclamation repose sur la Family Compensation Act, qui permet aux familles de poursuivre en justice pour des pertes financières causées par une mort injustifiée, mais non pour des dommages émotionnels tels que la douleur, la souffrance ou la perte de compagnie.

Selon des documents de la cour, les Levick se défendent d'avoir commis des actes répréhensibles, et allèguent que la jeune femme conduisait à une vitesse excessive au moment de l'accident et n'a pris aucune précaution pour sa propre sécurité.

Responsabilité partagée

Toute personne qui laisse son véhicule à une personne sans permis de conduire valide pourrait être jugée responsable d'un accident mortel, explique l’agent de la Gendarmerie royale du Canada de West Kootenay, Chad Badry. La chose la plus importante, selon lui, est que la personne qui a causé l’accident en soit tenue responsable.

Toute personne qui connaît quelqu'un qui conduit sans permis ou qui représente un danger pour le public doit appeler la police locale. Chad Badry, agent de la GRC de West Kootenay.

Selon l'assureur automobile public ICBC, il est possible pour une personne qui n'a pas de permis de conduire d’assurer un véhicule, mais elle doit nommer une personne possédant un permis valide en tant que conducteur.

Avec les informations de Bethany Lindsay