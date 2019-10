Discrimination raciale : les étudiants veulent des changements à l'Université d’Ottawa

L'étudiant Wiliston Mason a été arrêté le mois dernier par un agent de sécurité privé alors qu'il tentait d'entrer dans un immeuble du campus en septembre.

Cela fait suite à un autre incident survenu en juin, lorsqu’une vidéo a été publiée dans laquelle on peut apercevoir une partie de l'affrontement entre Jamal Boyce, un étudiant à l'Université d'Ottawa et des gardiens de sécurité.

Ceux-ci auraient exigé que l'étudiant noir leur présente une carte d'identité, alors qu'il faisait de la planche à roulettes sur le campus.

L'université avait retenu les services d'un enquêteur de l'extérieur pour examiner l'incident de juin et le recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa, Jacques Frémont a présenté ses excuses à la suite de la publication du rapport qui concluait à de la discrimination raciale.

L'association étudiante de l'Université d'Ottawa, la Black Student Leaders' Association et plus d'une douzaine d'autres groupes étudiants ont publié une lettre ouverte lundi demandant à l'université de faire plus et avec plus de transparence.

Dans la lettre ouverte, les groupes d'étudiants ont déclaré que les excuses n'allaient pas assez loin.

Alors que l'administration soutient que le racisme n'a pas sa place sur notre campus, des attitudes, des actions et des agressions racistes implicites et explicites continuent de se produire dans notre établissement , peut-on lire dans cette lettre.

Le recteur et vice-chancelier de l'UdO, Jacques Frémont, a tenu une conférence de presse le 1er octobre à cet effet sur le campus de l'établissement postsecondaire. Il s'est excusé publiquement auprès de l'étudiant et de la communauté universitaire. Photo : Radio-Canada

La réponse de l'administration de l'université à un incident isolé n'aborde pas le racisme systémique de manière significative , selon les groupes étudiants de l'Université d'Ottawa

Ils veulent des excuses présentées directement aux deux étudiants et qu'il reconnaissent les problèmes systémiques sur le campus.

Au début de septembre, l'université avait clarifié sa politique sur la sûreté afin de limiter les situations pendant lesquelles les Services de protection peuvent exiger une preuve d’identité des personnes qui se trouvent sur le campus, mais les groupes d'étudiants veulent plus de clarté, y compris des règles strictes en matière de sécurité privée sur le campus.

Les associations étudiantes veulent aussi que tout le corps professoral et le personnel soient forcés de suivre une formation sur la lutte contre le racisme et que l'école commence à recueillir des données sur la discrimination raciale pour pouvoir établir des chiffres précis à ce sujet.

Nous exhortons l'administration à faire les actes de réconciliation appropriés qui répondent aux préoccupations des étudiants victimes de raciste. L'Université d'Ottawa doit faire mieux , peut-on lire dans la lettre.

Rappelons qu'une autre enquête est en cours pour déterminer s'il y a des problèmes plus vastes de profilage dans la culture interne de l'université et des Services de protection. Elle devrait être finalisée et rendue publique en novembre.