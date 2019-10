Insécurité à Saint-Boniface : deux groupes, deux approches

C’est dans le grand amphithéâtre de la salle Pauline Boutal du Centre culturel franco-manitobain que le comité local de Saint-Boniface du programme provincial de patrouilles citoyennes (COPP) a tenu sa première réunion d’information.

Une vingtaine de personnes ont participé à la rencontre, dont six membres du groupe Saint-Boniface Street Links et sa présidente, Marion Willis. Cette dernière a confié à Radio-Canada s’être invitée à l’événement auquel elle n’avait pas été conviée.

Elle a pris la parole afin de présenter l’action du groupe et le travail qu’il mène depuis plusieurs années dans le quartier auprès des itinérants, tout en se débarrassant d'objets dangereux collectés lors de ses patrouilles comme des seringues. Elle en a également profité pour mettre l'accent sur les multiples causes, faits et statistiques à l’appui, qui expliquent l’itinérance.

Marion Willis a rappelé que les membres de son organisme ont suivi une formation et que certains bénévoles ont une expérience dans le domaine du travail social. Elle n’a pas caché ses réserves au sujet de l’arrivée d’une nouvelle patrouille de citoyens dans les rues de Saint-Boniface dans ce contexte particulier d’augmentation de la criminalité.

Nous ne voulons pas que des citoyens soient blessés , a insisté Marion Willis qui a reconnu que son groupe lui-même a décidé de moins impliquer ses bénévoles dans la rue par mesure de sécurité.

Elle croit au contraire à l’importance d’une stratégie coordonnée par les deux niveaux de gouvernement, provincial et fédéral, et la Ville de Winnipeg.

Pourquoi ne pouvons-nous pas être dans la même équipe? , a lancé Marion Willis.

Peut-être est-il temps que le comité local du programme provincial de patrouilles citoyennes revisite son mandat et devienne un partenaire , a-t-elle ajouté.

La présidente du groupe Saint-Boniface Street Links, Marion Willis, croit à l'importance d'une stratégie coordonnée par les deux niveaux de gouvernement, provincial et fédéral, et la Ville de Winnipeg pour enrayer la criminalité. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

« Les yeux et les oreilles de la police »

De son côté, le co-coordinateur du COPPprogramme provincial de patrouilles citoyennes à l’origine de la réunion, Paul Laporte, a insisté sur le fait que l’organisation ne serait pas là pour faire du travail social.

Selon cet ancien policier de Winnipeg, les volontaires du programme provincial de patrouilles citoyennes ne sont pas là pour agir contre les causes de la hausse de la criminalité dans le quartier, mais pour effectuer des patrouilles et rapporter ce qu'ils observent à la police.

Nous ne ramassons pas des seringues et nous ne faisons pas de sensibilisation. Paul Laporte, co-coordinateur du programme provincial de patrouilles citoyennes

Nous pouvons être complémentaires, dit Paul Laporte. Il n’y a pas une seule solution au problème de la criminalité, c’est aux gens de choisir quel organisme leur convient le mieux et à qui ils veulent donner de leur temps.

M. Laporte n’a pourtant pas donné plus de détails quant à la mission des bénévoles, si ce n’est qu’ils recevront une formation et qu’ils seraient disséminés dans le quartier par groupe pour patrouiller.

Pour le moment, il n’existe que deux groupes du COPPprogramme provincial de patrouilles citoyennes en activité à Winnipeg : l’un à Woodhaven, l’autre à Fort Whyte.

La coordonnatrice du groupe de Woodhaven, Margaret Potts, ajoute qu’un autre regroupement est en train d’être mis sur pied à Transcona.

Le site Internet du COPPprogramme provincial de patrouilles citoyennes , géré par la Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM), mentionne également une patrouille à River Heights, or celle-ci n'est plus en activité.

Marion Willis affirme que la SAPM a décidé de retirer son financement aux groupes du COPP programme provincial de patrouilles citoyennes à la fin de l’exercice financier, en mars 2020.

Radio-Canada a tenté de joindre la SAPM pour confirmer ces informations.

Les représentants du COPP programme provincial de patrouilles citoyennes n’avaient rien à répondre lorsqu’un membre de l'assemblée a pris la parole pour les accuser de rechercher des bénévoles alors que le programme allait débuter avec une dette de 90 000 $.

Avec les informations de Pierre Verrière