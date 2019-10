Recommander un bon candidat pourrait être payant à la Ville d'Amos

Pour le maire Sébastien D'Astous, c'est aussi une façon de faire évoluer un sentiment de fierté en faisant la promotion de leur employeur.

Nos employés peuvent, de bouche à oreille, trouver des employés qui pourraient appliquer sur des postes de la Ville d'Amos. On va leur donner un certificat cadeau de 250 $ si on embauche cette personne-là, et si elle demeure à l'emploi pendant plus d'un an, la personne aussi un autre chèque ou un autre certificat de 250 $ , explique-t-il.

Le maire d'Amos qualifie le roulement de main-d'oeuvre « d'assez important » à la Ville. Des postes sont à combler dans plusieurs quarts de métiers et les étudiants sont de plus en plus difficiles à recruter.