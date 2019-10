25 M$ maximum pour le stade de soccer intérieur de Jonquière

Les appels d’offres devraient être lancés sous peu. Le 25 millions de dollars ne comprend pas l'aménagement du stationnement incitatif à l'extérieur du bâtiment. Cette partie sera assumée par une subvention.

Le stade sera situé à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Panet, derrière l’actuel commerce RPM Harley-Davidson. Le site choisi est tout près de l’ancien bâtiment qui abritait le magasin Walmart.

Le conseiller municipal Michel Thiffault souhaite que la première pelletée de terre se fasse le plus rapidement possible, sans toutefois préciser de date. On ne veut donner de fausses illusions aux gens , indique-t-il.

Une formule mise en doute

La formule clés en main ne fait toutefois pas l’unanimité auprès des élus de Saguenay. Lors de la séance du conseil de ville lundi, le conseiller municipal Raynald Simard a contesté ce choix et voté contre. Il émet des doutes quant à la qualité de la construction finale.

La construction clé en main laisse une trop grande latitude au constructeur. Il est difficile de faire respecter les standards de qualité de la Ville [de cette façon] , a-t-il mentionné.

De plus, Raynald Simard a rappelé que l’entrepreneur n’aurait plus de responsabilité après la fin du chantier, laissant à la Ville le soin d’assumer les problèmes éventuels. La mairesse Josée Néron a tenté de calmer les inquiétudes en rappelant que la Municipalité veillerait à ce que tout soit fait dans les règles.