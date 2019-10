Un comité pour mieux planifier les travaux à La Grande Place

Le maire Marc Parent indique que les travaux du comité auront une portée plus large et vont inclure toute la gestion du secteur lorsque La Grande Place sera démolie et remplacée par un nouveau complexe immobilier.

À partir du moment où les travaux vont être entamés à La Grande Place, on a besoin de maintenir des aires de stationnement, des aires de dégagement, des aires pour pouvoir mettre les matériaux de construction. Ça va créer une pression importante sur le stationnement. On doit avoir une stratégie , a précisé le maire Parent.

Composition du groupe de travail Claude Périnet, directeur général (Ville de Rimouski)

Anne Barrette, directrice du Service d'urbanisme (Ville de Rimouski)

Sébastien Collin, chef de division des Infrastructures urbaines (Ville de Rimouski)

Rémi Fiola, directeur du Service génie et environnement (Ville de Rimouski)

Cybel Chagnon, directrice générale (Coopérative Paradis)

Maxime Gagnon, gestionnaire de projet (Coopérative Paradis)

Jean Gagnon, membre du conseil d'administration (Coopérative Paradis)

Marc Parent ignore toujours à quel moment Groupe Sélection soumettra les plans de l'immeuble qui doit remplacer l'édifice de La Grande Place, mais il conserve l'espoir que ce sera avant la fin de l'année.

D'après les informations de Denis Leduc et Marie-Christine Rioux