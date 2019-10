Pluie de critiques devant la baisse de la limite de vitesse de la route 112

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a décidé d'agir de la sorte à la suite de plusieurs accidents mortels survenus dans le secteur.

Ce week-end, la mairesse d'East Angus, Lyne Boulanger, a réclamé publiquement l'élargissement et la réparation de la route 112 pour assurer la sécurité des citoyens plutôt que d'abaisser la vitesse.

Mme Boulanger n'est pas la seule à critiquer la décision du MTQ. Le préfet de la MRC du Haut-Saint-François, Robert Roy, a rencontré le député de l'endroit, François Jacques lundi. 70 km/h sur la 112 cet hiver, c'est sûr qu'il va y avoir un carambolage. Ça va tamponner. Cette limite fait en sorte que ça crée un rapprochement entre les véhicules. Ils se suivent de tellement proche. Il y a des dépassements qui sont dangereux , dit-il.

Plusieurs automobilistes rencontrés sur place sont exaspérés par la situation. C'est de la merde. Ça ne change rien. Ça prend quatre voies , a affirmé une conductrice. Le chemin est droit. Pourquoi ils baissent la vitesse? Il y a des endroits où c'est croche et c'est plus haut. Je trouve ça absolument niaiseux , a ajouté un autre citoyen.

La mairesse d'Ascot Corner, Nathalie Bresse, est de son côté satisfaite du changement dans son secteur. Selon elle, les gens respectent la limite et cette diminution de vitesse n'a que de très petits impacts sur la vie des gens. On a compté que ça prenait 1 minute 20 de plus. Ça ne paraît pas. J'ai parlé à quelqu'un tantôt qui vit à East Angus et qui travaille à Ascot Corner et elle part à la même heure que d'habitude.

Le MTQ rappelle que c'est une décision réfléchie et qu'on poursuit l'analyse des lieux pour mettre d'autres solutions en place.