Amos mise sur les transports aériens et ferroviaires

La Ville d'Amos aura bientôt besoin de toute l'aide financière possible pour un projet à l'aéroport municipal Magny.

Trop souvent on est un peu limité en tant que municipalité. Il faut parler avec Québec et un peu moins avec le fédéral. Le maire d'Amos Sébastien D'Astous

Le maire veut pouvoir faire dégivrer les ailes des avions pour permettre leur atterrissage lors de conditions climatiques difficiles en hiver.

À la base, c'est surtout pour le centre de traumatologie, donc l'avion [-ambulance] Valentine qu'on veut qu'il puisse atterrir parce que c'est vraiment nous qui sommes la première ligne de réception des avions et des patients, indique le maire d'Amos. Aussi, on a des compagnies comme Max Aviation qui sont chez nous. Quand ils sont à aller atterrir à Val-d'Or, leur clientèle est à Amos alors ça amène des frais supplémentaires.

Aéroport Magny d'Amos Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Un projet de près de 3 millions de dollars qui permettrait d'augmenter le nombre de vols.

Ça prend une dalle de récupération du glycol. Ça prend aussi des camions, un pour pouvoir récupérer le glycol et un autre pour en disposer sur les ailes alors c'est majeur comme travaux, détaille-t-il.

Transport ferroviaire

Sébastien D'Astous se concentre aussi sur le transport ferroviaire avec le Canadian National (CN) afin de développer une gare multimodale.

Ce qu'on voudrait c'est de pouvoir augmenter nos réceptions et nos expéditions de marchandises pour pouvoir les transborder et les envoyer via camions chez nos usagers, dans nos commerces, nos industries, soutient-il. Ça peut être du bois, des denrées, ça peut être de l'équipement ou même du concentré pour des minières.

La MRC d'Abitibi en aura grandement besoin selon lui au cours des prochaines années.

Réduire les GES

La Ville d'Amos souhaite ainsi réduire son empreinte de gaz à effet de serre (GES).