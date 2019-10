Québec accorde un prêt de 8 millions à Fortress de Thurso

Les dirigeants ont confirmé hier la fermeture temporaire de l’usine Fortress de Thurso pour trois ou quatre mois. L’entreprise a expliqué sa décision dans un communiqué par « le différend commercial en cours entre les États-Unis et la Chine, ainsi que l’affaiblissement de la demande intérieure chinoise de textiles et de vêtements ».

Il y a quelques semaines, le gouvernement du Québec avait accordé à Fortress un prêt de 5 millions de dollars pour l’aider à maintenir les activités à son usine de Thurso et les 323 emplois qui y sont liés.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, souhaite que ce prêt serve à instaurer des mesures de conservation des actifs pendant la fermeture temporaire de l’usine.

Il est important pour le gouvernement d’intervenir maintenant afin de maximiser les chances de relance de l’usine, de maintenir des emplois et de rassurer les fournisseurs. Fortress joue un rôle déterminant dans la structure industrielle forestière en Outaouais et dans les Laurentides. Nous pensons qu’il est possible de rentabiliser l’usine en l’aidant à améliorer rapidement sa productivité , a indiqué le ministre Fitzgibbon.

Pour sa part, le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, aussi présent à la conférence de presse, a mentionné qu’une fermeture définitive entraînerait des répercussions importantes sur l’économie de la région.

Il est essentiel de soutenir les travailleurs et leurs familles. Ce sont des gens que l’on côtoie tous les jours. Il importe maintenant de prendre les moyens requis pour redresser la situation, et nous sommes là pour donner un coup de main en ce sens , a déclaré le ministre responsable de la région de l’Outaouais.

En 2010, la société Fortress Cellulose Spécialisée a acquis l’usine de pâte kraft située à Thurso, en Outaouais. L’usine était alors fermée et Fortress projetait de la convertir à la production de pâte dissolvante. La construction d’une usine de cogénération de 24 mégawatts était aussi prévue.

Le gouvernement du Québec a participé au cours des années au financement de ce projet en consentant un prêt de 102 millions de dollars sur un coût total projeté de 175 millions de dollars.

Le coût final du projet a toutefois atteint 300 millions de dollars, soit un dépassement de 125 millions de dollars, ce qui a nui à la performance de Fortress.

Le gouvernement du Québec a accepté, en mai 2019, de modifier le décret existant afin de prolonger le moratoire sur le remboursement du prêt de 102 millions de dollars jusqu’au 31 mars 2022.

