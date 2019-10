Le réaménagement du Vieux-Hull pourrait coûter plus cher que prévu

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, les soumissions reçues par la Ville pour la dernière phase du projet des rues Laval, Aubry et Kent, au centre-ville de Gatineau, sont plus élevées que prévu.

Une situation qui s'est aussi produite l'automne dernier, alors que la Ville a repris le processus d'appels d'offres en raison de soumissions trop élevées pour le même projet.

Une décision qui a eu pour effet de retarder le projet d'au moins un an.

L'administration municipale qui recommanderait cette fois d'aller de l'avant avec les nouvelles soumissions fera une présentation au conseil municipal plus tard mardi matin.

La dernière phase du projet comprend des aménagements de surface et l'enfouissement des fils électriques. Des travaux qui devraient se poursuivre jusqu'en 2022.

Selon nos sources, le projet qui était évalué à un peu plus de 13 millions et demi de dollars coûtera plusieurs millions de dollars de plus.