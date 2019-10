Ce parc, situé près de l'église du même nom sur la rue McCrae, est bien pourvu en équipements avec ses terrains de tennis, de soccer, sa patinoire et ses aires de jeux.

Il y a trois ans, les utilisateurs du parc pouvaient compter sur un bâtiment de service pour chausser leurs patins ou aller aux toilettes. Devant sa désuétude, il a été démoli dans le but d'être remplacé. Les canalisations souterraines ont aussi été faites près de la patinoire.

Soudainement, la Ville a toutefois changé d'avis. Il y a un élu qui a dit qu'ils n'ont pas à avoir ce budget-là, que c'est seulement un parc de voisinage et non un parc de quartier. Il y a eu un arrêt des procédures et le budget est passé dans un autre parc. Nous, on s'est retrouvé sans rien. On aurait gardé le vétuste tant qu'à n'avoir rien , déplore l'une des membres du comité de citoyens du parc Saint-Charles-Garnier, Mélanie Boulay.

Mélanie Boulay, membre du comité de citoyens du parc Saint-Charles-Garnier Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

On aurait apprécié que les promesses faites soient tenues. Mélanie Boulay, comité de citoyens du parc Saint-Charles-Garnier

Depuis ce jour, les citoyens multiplient les appels, se présentent aux conseils d'arrondissement et envoient des courriels au maire Lussier afin de faire bouger les choses. J'ai appelé à plusieurs reprises la semaine passée et je n'ai pas eu de réponse. Je pense qu'il y a des enjeux nébuleux en dessous de ça. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas de réponse , se désole Mme Boulay.

176 personnes ont signé la pétition. Photo : Radio-Canada

Dans leur pétition, les citoyens demandent un bâtiment de services avec toilette, fontaine d'eau et salle de communautaire pour accueillir notamment les patineurs.

Les joueurs de soccer doivent utiliser cette toilette chimique. Photo : Radio-Canada

Mélanie Boulay rappelle que des équipes de soccer utilisent les deux terrains pour y disputer leurs matchs. « Le soir, quand ils viennent, ils ne peuvent pas remplir leur gourde d'eau, ils doivent aller dans les toilettes chimiques. »

Cette dernière soutient que des responsables de garde en milieu familial se privent de venir au parc. Les toilettes chimiques pour des enfants de deux, trois ans...

Le comité de citoyens du parc Saint-Charles-Garnier considère que les caractéristiques de l'endroit en font un parc de quartier et qu'il doit être traité comme tel.