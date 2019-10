Le BEI ouvre une enquête après l'hospitalisation d'un suspect à Cowansville

Selon le récit préliminaire des événements, tels que rapportés par le BEI, des patrouilleurs de la Sûreté du Québec auraient interpellé l'homme qui se trouvait seul dans un véhicule en marche garé vers 1 h 05 samedi.

Les policiers auraient alors mis le suspect en état d'arrestation en raison de `leurs constatations', qui ne sont pas précisées dans le communiqué du BEI.

L'homme aurait été amené au poste, où il aurait subi un malaise et aurait perdu conscience. Il a été transporté dans un centre hospitalier et admis aux soins intensifs. On ne craindrait toutefois pas pour sa vie.

Sept enquêteurs du BEI ont été chargés du dossier. Ils devaient se rendre à Cowansville en début de soirée lundi.

Toute personne qui a été témoin des événements peut communiquer avec le BEI. L'enquête doit notamment servir à déterminer si le récit préliminaire rapporté est exact.