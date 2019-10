Hausse de taxes : des Laterrois déguisés en clown manifestent leur mécontentement

On est tanné de faire rire de nous. On a l’impression d’être dirigé par un clown , lance la porte-parole du regroupement de citoyens de Laterrière s’opposant à la hausse de taxes, Virginie Hallan Pilote.

Le groupe demande une rencontre avec la Ville afin de trouver des solutions.

On a établi plusieurs problématiques et iniquités avec des services qui sont manquants pour les citoyens. Par exemple, les puits et les fosses septiques. On a été capable de démontrer que les citoyens paient en double. On veut ramener une équité pour tout le monde , explique Virginie Hallan Pilote.

Michel Potvin critiqué

Un comité de travail a été mis sur pied en janvier. Une première rencontre a eu lieu en février, mais depuis le regroupement affirme n'avoir eu aucun nouvelle de l'administration municipale.

Le conseiller municipal Michel Potvin a été vivement critiqué par le groupe qui l’accuse de ne rien faire. C’est à croire que le dossier le plus important des gens qui vous ont élu, c’est-à-dire les citoyens de Laterrière en grande majorité, ne semble pas être votre priorité , a lancé Virginie Hallan Pilote.

Invité à commenter les affirmations des citoyens de Laterrière, Michel Potvin, visiblement irrité, a affirmé que Mme Hallan Pilote ne lui avait jamais téléphoné.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, défend le conseiller. Michel Potvin, c’est quelqu’un qui se dévoue corps et âme à tous les projets , dit-elle.

Josée Néron affirme que, bien qu’il n’y ait pas eu d’autres rencontres, des solutions ont été étudiées, ajoutant qu’elles devaient passer devant le conseil avant d’être proposées aux citoyens de Laterrière.

Après l'intervention de Virginie Hallan Pilote, la mairesse a promis qu’elle allait donner des nouvelles au groupe au plus tard le 15 novembre au sujet d’une prochaine rencontre.