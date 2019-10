Sherbrooke s'engage à verser 100 000$ par an à La Tribune

La Ville de Sherbrooke s'est engagée lundi à verser 100 000$ par an en publicités au quotidien La Tribune, aux prises avec d'importantes difficultés financières comme l'ensemble des six journaux du Groupe Capitales Médias.

Le montant s'ajoutera aux dépenses faites pour la publication des avis publics, estimées à 30 000$ annuellement.

Le directeur général de la Ville, Daniel Picard, s'est toutefois défendu de faire un traitement de faveur à La Tribune, alléguant qu'il s'agit d'un besoin de la Ville en lien avec les nombreux importants chantiers qui vont perturber le centre-ville au cours des prochaines années, comme la construction du nouveau pont des Grandes-Fourches.

Si ç'a pour effet de les aider, tant mieux. Et on est content que ça les aide, mais notre objectif premier, du côté de l'administration du moins, c'était de répondre à notre besoin communicationnel. Et ça s'avère que le média écrit répondait le mieux à ce qu'on avait à livrer comme messages , a-t-il expliqué.

La Ville dépensera notamment pour la création de bandeaux, de cahiers spéciaux et de publireportages.

On veut expliquer des choses, certains raisonnements... ça peut être intéressant pour le citoyen qui n'a pas le temps de présenter au conseil ou qui n'a pas le temps de lire les sommaires de comprendre des décisions des fois. Daniel Picard, directeur général de la Ville de Sherbrooke

Le directeur général a cependant reconnu qu'il serait difficile pour la Ville de trouver un canal différent pour aider le quotidien directement.

Techniquement, il faut comprendre qu'on ne peut pas, en tant que ville, donner de l'aide à une entreprise privée par le fait d'une subvention ou autre. C'est illégal , mentionne M. Picard.

Le maire, Steve Lussier, et le directeur général, Daniel Picard, de la Ville de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Depuis le début de l'année, la Ville a investi 38 000$ en communication dans les médias écrits alors que les dépenses à ce chapitre se situaient en moyenne à 135 000$ au cours des deux dernières années.

Le maire Steve Lussier, qui siège aussi au comité de relance du quotidien, a indiqué que la Ville pourrait aussi s'ajuster au cours de l'année.

C'est un premier geste qu'on vient de faire , a-t-il souligné.

Le conseiller municipal Pierre Tremblay a enregistré sa dissidence, parce qu'il juge la mesure « inéquitable pour les autres médias de la région ».

Un montant de 10 000$ par an sera quant à lui dépensé en publicités dans le quotidien anglophone The Record pour les trois prochaines années.