Jagmeet Singh entretient l'ambiguïté sur la contestation de la loi sur la laïcité

Pressé de questions à ce sujet en point de presse, après le débat des chefs en anglais, M. Singh a réitéré qu’un éventuel gouvernement néo-démocrate n’interviendrait pas dans la contestation actuelle de la loi 21 menée par des citoyens et groupes devant la Cour supérieure du Québec.

Mais les choses seraient peut-être différentes si la cause devait se retrouver devant le plus haut tribunal du pays.

Si cela se rend en Cour suprême, tout premier ministre devrait prendre cela en considération. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Juridiquement, tous les premiers ministres doivent regarder ce qui se passe à la Cour suprême et c’est quelque chose de normal , a déclaré Jagmeet Singh.

Les questions à M. Singh à ce sujet sont survenues après qu’il eut été interpellé par son adversaire libéral, Justin Trudeau, pendant le débat.

Le langage de M. Trudeau lui-même a semblé évoluer à ce sujet. Alors qu’il affirmait en début de campagne que le fédéral n’interviendrait pas dans une contestation « pour l’instant », le chef libéral a dit lundi soir que le gouvernement « pourrait devoir intervenir » dans le dossier.

Le leader bloquiste Yves-François Blanchet néanmoins estimé que M. Trudeau se montre moins nébuleux que MM. Singh et Scheer sur cette question.

« J’admettrais une chose en faveur de M. Trudeau : il est clair, il va combattre cette loi, ce qui va profondément contre qui il est et quel est son héritage », a-t-il résumé. « Très bien. Je ne suis pas sûr que c’est ce que veut le Québec, mais au moins, c’est clair. »

« M. Scheer et M. Singh sont beaucoup moins clairs », a poursuivi M. Blanchet. « Les gens ont le droit de savoir précisément, au cours de deux prochaines semaines, à quoi s’attendre de ceux deux chefs. Et j’entends obtenir des réponses claires jeudi », à l'occasion du débat en français.

« Je pense qu’il sera en effet intéressant de demander aux chefs de parti de bien vouloir répéter intégralement en français certaines des affaires qu’ils ont dites en anglais », a-t-il aussi dit, en les taxant de clientélisme.

« Je pense qu’il n’y a aucun parti, parmi ceux qui étaient là, qui ne prendraient pas fait et cause contre le loi 21. C’est une posture électorale que de dire qu’ils tolèrent la loi 21 parce qu’ils essaient de perdre le moins de votes possible au Québec. »

