La saison des travaux achève sur le pont Dubuc

Les travaux de réfection du pont Dubuc à Saguenay sont dans leur dernière ligne droite pour cette année. Après cinq saisons successives, le ministère des Transports affirme qu'il respecte ses échéanciers et le budget alloué à cet important chantier. Les automobilistes n'en ont plus que pour une saison à devoir cohabiter avec les travailleurs.

Cette année, tous les travaux ont été effectués sur la voie de droite en direction nord.

On est venu reconstruire partiellement la dalle. On est venu construire une nouvelle glissière de sécurité et également démolir l'ancienne bretelle d'accès , explique l’agente d’information du ministère des Transports, Véronick Lalancette.

Ce chantier de 45 millions de dollars vise à faire une cure de jeunesse à la structure construite en 1972.

Les glissières de sécurité ont été rehaussées. Certains accès devaient être améliorés, c'est pourquoi la bretelle du boulevard Saguenay a été condamnée.

Elle ne répondait plus aux standards. Maintenant, les automobilistes doivent accéder via la rue Montcalm ou Jacques-Cartier. Évidemment, il y a toujours l'accès via Saint-Paul. Véronick Lalancette, agente d'information, ministère des Transports

Au cours des prochaines semaines, la voie de droite en direction nord sera asphaltée. La signalisation sera ensuite retirée de nuit et le chantier prendra une pause pour l'hiver.

Les travaux se poursuivront l'an prochain pour une sixième année. Le ministère des Transports compte s'attaquer à la bande centrale du pont Dubuc.

D’ici là, il rappelle aux automobilistes de respecter les limites de vitesse dans la zone de travaux pour assurer la sécurité des travailleurs qui ne sont qu'à quelques mètres des voitures.

En moyenne, 47 000 véhicules empruntent le pont Dubuc tous les jours.

D’après le reportage de Claude Bouchard