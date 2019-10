Une semaine pour sensibiliser les gens aux dangers des incendies

Les pompiers de la province seront très actifs cette semaine dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies. Des activités de sensibilisation se tiendront un peu partout au Québec et dans la région.

Il y a quelques semaines, un feu allumé par un mégot de cigarette jetait près d’une dizaine de familles de Saint-Félicien à la rue.

C’est pour éviter ce genre de drame que cette année, et jusqu’en 2021, les services de sécurité incendie vont axer leur campagne de sensibilisation sur la responsabilité des gens pour prévenir les feux. Le thème de la campagne est d’ailleurs : « Le premier responsable, c’est toi ».

Selon les données de la Sécurité publique du Québec compilées de 2015 à 2017, 50 % des incendies résidentiels de nature accidentelle étaient provoqués par une erreur humaine.

Il peut y avoir soit un mauvais entretien d’un équipement tel qu’une cheminée. Ça peut être tout simplement la mauvaise utilisation d’un équipement. Un téléphone cellulaire, quand ça recharge, ça doit être sur une table et non sur un matelas , explique le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Saint-Félicien, de Saint-Prime et de La Doré, Viateur Aubé.

L'avertisseur de fumée, ça sauve des vies

Les pompiers se promèneront dans les résidences pour rappeler les règles de sécurité à adopter et vérifier que les équipements en place sont sécuritaires.

Une attention particulière sera portée aux avertisseurs de fumée. En effet, 40 % des foyers n’ont pas un appareil fonctionnel sur au moins un étage.

L'avertisseur de fumée, c’est plus qu’essentiel, ça sauve des vies. Jérémie Chartier prévisionniste au service de sécurité incendie de Saint-Félicien

Les pompiers de Saint-Félicien visiteront aussi les jeunes dans les garderies et les écoles et les personnes âgées pour leur rappeler les comportements sécuritaires à adopter.

La Semaine de la prévention des incendies se déroule du 6 au 12 octobre.